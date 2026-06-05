Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Gazeteci Erdem Atay, Medya TV Gündem'de yer alan açıklamasında, siyaset kulislerinde çok konuşulan bir süreci gündeme taşıdı. Atay, CHP yönetiminde yer alan bazı isimlerin yakın zamanda ciddi hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceğini savundu.

Fezlekeler meclis gündemine mi gelecek?

Atay, yaptığı açıklamada söz konusu isimlerin dokunulmazlıklarına dair şu detayları paylaştı:

Fezleke süreci: Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekelerin meclis gündemine geleceğini belirtti.

Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekelerin meclis gündemine geleceğini belirtti. Karma komisyon süreci: Bu fezlekelerin, Karma Komisyon’dan hızla geçirilerek oylamaya sunulacağını iddia etti.

Bu fezlekelerin, Karma Komisyon’dan hızla geçirilerek oylamaya sunulacağını iddia etti. Milletvekilliğinin düşürülmesi: Sürecin nihayetinde, bu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesi yönünde bir adım atılabileceğini öne sürdü.

“Herkesin bildiği gerçek”

Atay, bu iddiaların sadece kendi yorumu olmadığını, Ankara'da herkesin konuştuğu bir "gerçek" olduğunu ifade etti. Erdem Atay, "Ankara'da herkesin bildiği gerçek bu" diyerek, bahsi geçen isimlerin tutuklanabileceği bir planın üzerinde durulduğunu vurguladı.

Bu iddiaların siyaset gündeminde nasıl bir yankı bulacağı ve CHP cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.