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Gündem Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia
Gündem

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Erdem Atay, Ankara’da konuşulan önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba hakkında önemli iddialarda bulunan Atay, bu isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğini ve tutuklanma süreçlerinin yaşanabileceğini öne sürdü.

Gazeteci Erdem Atay, Medya TV Gündem'de yer alan açıklamasında, siyaset kulislerinde çok konuşulan bir süreci gündeme taşıdı. Atay, CHP yönetiminde yer alan bazı isimlerin yakın zamanda ciddi hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceğini savundu.

Fezlekeler meclis gündemine mi gelecek?

Atay, yaptığı açıklamada söz konusu isimlerin dokunulmazlıklarına dair şu detayları paylaştı:

  • Fezleke süreci: Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekelerin meclis gündemine geleceğini belirtti.
  • Karma komisyon süreci: Bu fezlekelerin, Karma Komisyon’dan hızla geçirilerek oylamaya sunulacağını iddia etti.
  • Milletvekilliğinin düşürülmesi: Sürecin nihayetinde, bu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesi yönünde bir adım atılabileceğini öne sürdü.

“Herkesin bildiği gerçek”

Atay, bu iddiaların sadece kendi yorumu olmadığını, Ankara'da herkesin konuştuğu bir "gerçek" olduğunu ifade etti. Erdem Atay, "Ankara'da herkesin bildiği gerçek bu" diyerek, bahsi geçen isimlerin tutuklanabileceği bir planın üzerinde durulduğunu vurguladı.

Bu iddiaların siyaset gündeminde nasıl bir yankı bulacağı ve CHP cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

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Ramazan

Şu Mahir'i o halde bir görsem yeter bana...!
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