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Gündem Gazeteci Yusuf Alabarda’dan Gündemi Sarsan Açıklama: Ferdi Zeyrek Kasten mi Öldürüldü?
Gündem

Gazeteci Yusuf Alabarda’dan Gündemi Sarsan Açıklama: Ferdi Zeyrek Kasten mi Öldürüldü?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Yusuf Alabarda, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda, 9 Haziran tarihinde hayatını kaybeden dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Videonun çeşitli bölümlerinde dikkat çekici sorular yönelten Yusuf Alabarda, Ferdi Zeyrek’in ölümünün bir kaza sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda şüphe uyandıran ifadeler kullandı. Alabarda, videodaki konuşmasında şu dikkat çeken soruya yer verdi:

“Acaba Ferdi Zeyrek bir itirafta bulunup, ben bu 950 bin Euro’yu Muhittin Böcek’in de dediği gibi JW Marriott Otel’deki telefon trafiğinde netleştirilen rakamlar doğrultusunda talimat gereği teslim aldım derse diye mi rahmetli edildi?”

"Kazayla Değil, Bilerek mi Öldürüldü?"

Alabarda ayrıca, Zeyrek'in belediye başkanlığı döneminde bazı sorunlar yaşadığını ve bu süreçte tehdit edildiğini öne sürdü. Bu iddiaları şu şekilde dile getirdi:

  • Ferdi Zeyrek, belediye başkanlığı döneminde Özgür Özel tarafından dinlenmediği, belediye kaynaklarının yönetimi konusunda sıkıştırıldığı ve tehdit edildiği gibi konularda çeşitli ifadeler ortaya koymuştur.
  • Tüm bu olaylar zinciri bir araya geldiğinde insanın aklına "Ferdi Zeyrek’in ölümü bir kaza sonucu değil, bilerek öldürülmüş olma ihtimali var mı?" sorusu gelmektedir.

Olayın Geçmişi

Dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, 9 Haziran tarihinde hayatını kaybetmişti.

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