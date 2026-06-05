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Gündem Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Alexander Schweitzer ve beraberindeki heyeti TBMM’de kabul etti. Özel, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, SPD'nin "dayanışma ziyareti"nde bulunduğunu belirtti.

 

 

Schweitzer’in, Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil’in "dayanışma mektubunu" ilettiğini bildiren Özel, "Göstermiş oldukları sıcak dostluk ve dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

 

SPD Genel Başkan Yardımcısı Schweitzer ise partisi ile CHP arasında uzun yıllara dayanan yakın bir ilişki bulunduğunu anlattı.

Schweitzer, Özel ile görüşmelerinin çok içten ve açık bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "CHP'nin başında kimin olacağının kararı CHP'lilere, CHP'li delegelere aittir ve onların seçeceği bir genel başkanları olması gerektiği görüşünü taşıyoruz." diye konuştu.

 

Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı ve SPD Parti Yönetimi Avrupa İşleri Sorumlusu Katarina Barley, Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Serdar Yüksel, SPD Gençlik Kolları Başkanı (JUSOS) Philipp Tuermer, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Tobias Cremer de hazır bulundu.

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