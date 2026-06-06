İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’e füze saldırısı! ABD: 6'sını vurduk, biri hedefe ulaşamadı

Orta Doğu'da tansiyon her geçen saat yükselirken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarının ABD'nin gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlara misilleme niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "İran, CENTCOM’un Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 adet İran yapımı tek yönlü saldırı İHA’sını düşürmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e doğru 7 balistik füze fırlattı" ifadelerine yer verildi.

ABD: 6 füze önlendi

ABD ordusu, ilk değerlendirmelere göre İran tarafından ateşlenen 7 balistik füzenin 6'sının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6’sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir" denildi.

Ayrıca saldırılar sonucunda ABD personelinin zarar gördüğüne dair herhangi bir bilginin bulunmadığı vurgulandı.

5. Filo iddiaları yalanlandı

İran kaynaklı bazı hesaplarda yer alan, Bahreyn'deki ABD 5. Filo Karargâhı'nın vurulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

CENTCOM açıklamasında, "İran'ın Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargâhına hasar verdiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

CENTCOM: Teyakkuz halindeyiz

ABD ordusu, bölgedeki birliklerin yüksek alarm seviyesinde görev yaptığını belirterek İran'a karşı yeni saldırılara cevap vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Açıklamada, "Güçlerimiz, İran'ın sebepsiz saldırganlığına meşru müdafaa kapsamında yanıt vermeye devam edecek şekilde hazır durumda beklemektedir" denildi.

Gerilimi ABD saldırıları tetiklemişti

Günün erken saatlerinde CENTCOM, Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlediği belirtilen 4 İran İHA'sının düşürüldüğünü açıklamıştı.

ABD ayrıca İran'ın stratejik öneme sahip Goruk ve Keşm adalarındaki kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğunu duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik balistik füze saldırıları, bölgede yeni bir misilleme dalgasının başladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Uzmanlar, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi halinde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki krizin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.