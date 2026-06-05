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Siyaset İmamoğlu'nun "Şadi Yazıcı'ya hakaret" davasında yeni gelişme
Siyaset

İmamoğlu'nun "Şadi Yazıcı'ya hakaret" davasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmamoğlu'nun "Şadi Yazıcı'ya hakaret" davasında yeni gelişme

"CHP'li suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu'nun, Tuzla'daki açılışta Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, SEGBİS aracılığıyla katıldığı bugünkü duruşmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Tuzla’da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı’nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişiler, dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı yuhalamaya başladı.

HAKARETLER ETMİŞTİ

O esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor.

 

 

Dönüyorlar, 1994’ten 2019’a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı’dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu’nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 2023 yılında hazırlanan iddianamede "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar cezası istenmişti.

 İSTİNAF BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

16. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulü görülen davada İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmişti. İstinaf mahkemesince, savunma alınmadan duruşma yapıldığı gerekçesiyle karar bozularak tekrar görülmek üzere mahkemeye gönderildi. Bugün, İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu SEGBİS bağlantısı ile katılırken eşi Dilek İmamoğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma, 11 Eylül tarihine ertelendi.

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