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Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından, Türkiye'de en fazla boşanmanın yaşandığı iller merak konusu oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı güncel veriler...

#1
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

#2
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

EN FAZLA BOŞANAN İLLER AÇIKLANDI! TÜİK geçtiğimiz yıl en fazla boşanmanın yaşandığı illeri açıkladı... Günümüzde, birçok ülkede boşanma oranları hızla artmaktadır ve bu durum, aile yapılarının ve toplumsal ilişkilerin nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

#3
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

İŞTE BOŞANMANIN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER

#4
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

BAYBURT

#5
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ARDAHAN

#6
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

GÜNÜŞHANE

#7
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

HAKKARİ

#8
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ARTVİN

#9
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

BİNGÖL

#10
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

SİİRT

#11
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ŞIRNAK

#12
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

IĞDIR

#13
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

KARS

#14
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

RİZE

#15
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ERZİNCAN

#16
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

BİLECİK

#17
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

KRABÜK

#18
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

BURDUR

#19
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

BOLU

#20
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

AMASYA

#21
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

KARAMAN

#22
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

KIRIKKALE

#23
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

MARDİN

#24
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

KIRKLARELİ

#25
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

NEVŞEHİR

#26
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

NİĞDE

#27
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

DÜZCE

#28
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ÇORUM

#29
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

TRABZON

#30
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

SİVAS

#31
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

TOKAT

#32
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ZONGULDAK

#33
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

AFYONKARAHİSAR

#34
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ORDU

#35
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

#36
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

SAMSUN

#37
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

DENİZLİ

#38
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

MUĞLA

#39
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

GAZİANTEP

#40
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

İZMİR

#41
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

ANKARA

#42
Foto - Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!

İSTANBUL/ derleyen: haber7

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