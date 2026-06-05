Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı!
Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından, Türkiye'de en fazla boşanmanın yaşandığı iller merak konusu oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı güncel veriler...
Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından, Türkiye'de en fazla boşanmanın yaşandığı iller merak konusu oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı güncel veriler...
9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.
EN FAZLA BOŞANAN İLLER AÇIKLANDI! TÜİK geçtiğimiz yıl en fazla boşanmanın yaşandığı illeri açıkladı... Günümüzde, birçok ülkede boşanma oranları hızla artmaktadır ve bu durum, aile yapılarının ve toplumsal ilişkilerin nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.
İŞTE BOŞANMANIN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER
BAYBURT
ARDAHAN
GÜNÜŞHANE
HAKKARİ
ARTVİN
BİNGÖL
SİİRT
ŞIRNAK
IĞDIR
KARS
RİZE
ERZİNCAN
BİLECİK
KRABÜK
BURDUR
BOLU
AMASYA
KARAMAN
KIRIKKALE
MARDİN
KIRKLARELİ
NEVŞEHİR
NİĞDE
DÜZCE
ÇORUM
TRABZON
SİVAS
TOKAT
ZONGULDAK
AFYONKARAHİSAR
ORDU
SAMSUN
DENİZLİ
MUĞLA
GAZİANTEP
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL/ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23