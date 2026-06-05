  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: 80 kişi gözaltında O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu 1-8 Haziran 2026 indirimleri Türkiye’nin çeyrek asırlık bankası sessiz sedasız satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme Özgür Özel'in yeni partisinin ismi ortaya çıktı! 'Bunu çok düşündünüz mü' Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'na cezaevindeyken genel başkanlık teklif edildiği ve kendisinin dışlanmasının istendiği yönündeki iddiaları siyaset gündeminde tartışmaya yol açtı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

1
#1
Foto - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

TBMM'de gazetecilerle bir araya gelen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edilmesinin söz konusu olmadığını belirtirken, tutuklu bulunduğu dönemde İmamoğlu'na yönelik bazı girişimlerde bulunulduğunu öne sürdü.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

Özel'in açıklamalarında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelere ilişkin sözleri dikkat çekti. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretçiler arasında yer aldığını belirterek, cezaevinde yapılan görüşmelerde kendisinin dışlanmasına yönelik tekliflerin gündeme getirildiğini iddia etti.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

Özel, "Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca 'Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim' dediler" ifadelerini kullandı. Bu sözler CHP kulislerinde geniş yankı uyandırırken, parti içindeki güç mücadelesine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Özel'in en dikkat çeken iddiası ise Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde bulunduğu dönemde genel başkanlık teklif edildiği yönündeki açıklaması oldu.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

Özel, "Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e sandık kurduk, oy verdiler" diyerek parti içinde bazı çevrelerin farklı arayışlar içinde olduğunu öne sürdü. Özel'in bu açıklamaları, CHP'de son dönemde yaşanan kurultay tartışmaları ve parti içi dengelere ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

Özel'in sözlerinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiği yönündeki iddiayı reddederken, böyle bir girişimin söz konusu olmadığını ifade etti. Böylece CHP'nin iki önemli ismi arasında yeni bir görüş ayrılığı daha kamuoyu önünde tartışma konusu haline geldi.

#7
Foto - Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nedim Şener dün'de anlattı;

Kemal tehlikeli! Özgür ondan daha tehlikeli! İmamoğlu en tehlikelisi!

Yazık

Bunlar birbirlerinin altını oyup, kumpas kurmaktan başlarını kaşıyacak vakitleri kalmamış!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Astsubayını döven generale soruşturma! MSB harekete geçti
Gündem

Astsubayını döven generale soruşturma! MSB harekete geçti

Araç sesinden rahatsız olarak emrindeki astsubayı darp ettiği ileri sürülen general hakkında MSB tarafından soruşturma başlatıldı. Skandal i..
Türkiye'nin yeni politikası tir tir titretti! Başkan Erdoğan ve Soylu Siyonist yanlısı Rubin'i kudurttu
Gündem

Türkiye'nin yeni politikası tir tir titretti! Başkan Erdoğan ve Soylu Siyonist yanlısı Rubin'i kudurttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin operasyoncu isimlerinden Siyonist yanlısı Michael Rubin'i kudurt..
İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma
Gündem

İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma

Silivri’de görülen ve yüzlerce sanığın yargılandığı "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, dün yaşanan İmamoğlu'na doğum günü p..
Rengini belli etti! Koç, Özel’den yana tavır koydu
Gündem

Rengini belli etti! Koç, Özel’den yana tavır koydu

Koç Topluluğunun 100. yılı kutlamaları, sermaye ve siyaset ilişkisindeki malum fonksiyonerliği bir kez daha gözler önüne serdi. CHP’yi temsi..
Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"
Gündem

Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"

Can Ataklı, YouTube kanalında yayınladığı videoda CHP içinde yaşanan iç hesaplaşmaları ve muhalif medyadaki operasyonları hedef alarak adeta..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23