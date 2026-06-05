Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık mı teklif etti? Türkiye’yi sallayan iddiayla ilgili sıcak gelişme
Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'na cezaevindeyken genel başkanlık teklif edildiği ve kendisinin dışlanmasının istendiği yönündeki iddiaları siyaset gündeminde tartışmaya yol açtı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.