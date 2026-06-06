T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/886 Esas

Davalı : 1- MURAT YILDIRIM TC: 16535452764

Davacı : 2- ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; davalı tarafından Şile İcra Dairesi 2024/1441 E. Sayılı dosyasından açılmış takibe ilişkin itirazının iptaline, davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, takibin devamına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı aleyhine yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

TENSİP ZAPTI

1-Dava dilekçesinde HMK.119/1.maddesinde bulunması gereken zorunlu unsurlarda eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin kabulüne,

2-Yargılamanın HMK 316 ve devamı maddeleri uyarınca basit yargılama usulüne göre yürütülmesine,

3-Dava dilekçesinin HMK.122.maddesi gereğince davalıya HMK.317/2, 128 ve 129.maddeleri uyarınca meşruatlı olarak tebliğine, tensip zabtının davalıya çıkarılacak tebligat evrakına eklenmesine, masrafın dava açılırken mahkeme veznesine yatırılan avanstan karşılanmasına, tensip zaptının davacı tarafa tebliğine, tebliğ giderinin yatırılan avanstan karşılanmasına,

4-Davalı tarafın esasa ilişkin cevap dilekçesini ve tüm delillerini, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren HMK.317/2.maddesi uyarınca iki hafta içinde mahkememize ibraz etmesine, ibraz edilecek cevap dilekçesinde HMK.nun 129/1.maddesine göre bulunması gereken zorunlu unsurlarda eksiklik var ise bu eksikliklerin giderilmesi için mahkememizce HMK130.maddesi uyarınca işlem yapılmasına,

5-Tarafların HMK 318 ve delil olarak gösterdikleri belgeleri ve diğer delilleri , bu belgelerin ve delillerin her birinin hangi maddi vakıanın isbatı için sunulduğu da açıklanarak dilekçelerine ekleyerek vermelerine, başka yerden getirtilecek bilgi ve belgelere ilişkin gerekli açıklamada bulunmalarına, davacının delillerinin celbi için giderlerin mevcut avanstan kullanılmasına, davalı tarafça gösterilecek delillerin celbi için 1.000,00 TL masraf avansının davalı tarafça cevap dilekçesinin ibrazı sırasında mahkeme veznesine yatırılmasına,

6-Davacı kuruma müzekkere yazılarak, uyuşmazlık konusu sözleşmelerin tamamı, hesabın kat edildiğine dair Noter ihtarnamesi ve tebliğ şerhi, kredilerin kullandırım tarihlerinden itibaren ödeme ve tahsilatları gösterir ekstreler, taksitli kredi ise ödeme planı, kredilere fiilen uygulanan faiz oranlarını gösterir belgeleri UYAP ve CD ortamında mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

7-Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına,

8-Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına, taraflara duruşma günü bildirir davetiyenin iş bu tensip tutanağı ile birlikte tebliğine, HMK'nın 322., 139. ve 147. Maddeleri uyarınca, tebligat zarfında belirtilen tarihte ilk duruşmanın yapılacağı, ön inceleme işlemleri ilk duruşmada yapılacağından sulh için gerekli hazırlıkları yapmaları, geçerli bir özürleri olmadan mahkememizde hazır bulunmadıkları takdirde duruşmanın yokluklarında yapılacağı ve yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikat aşamasına geçilip karar verilebileceğinin ihtarına, ihtar yerine kaim olmak üzere tensip tutanağının taraflara tebliğine, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, tebligat giderinin mevcut avanstan karşılanmasına,

11-Bu nedenle duruşmanın 03/11/2026 günü ve10:40 saate bırakılmasına tensiben karar verildi.

#ilangovtr

Basın No: ILN02481205