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Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...
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Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Singo için hayal kırıklığı yaşanıyor...

#1
Foto - Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz rekor bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo’ya İtalyan devi talip oldu. Çizme basını, Napoli’nin bu transfer için gözden çıkarması gereken dev rakamı yazdı. İşte detaylar...

#2
Foto - Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

#3
Foto - Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...

La Gazzetta dello Sport kaynaklı Calcio Napoli 1926 sitesinde yer alan habere göre; Wilfried Singo, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.

#4
Foto - Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...

Haberde, Napoli'nin Singo'yu transfer edebilmek için yaklaşık 25 milyon euro ödemesi gerektiği yazıldı.

#5
Foto - Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu Monaco'dan 30.7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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