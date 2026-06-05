Galatasaray'a büyük şok! Şaşkına çeviren gelişme maalesef yaşanacak Cim-Bom'da...
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Singo için hayal kırıklığı yaşanıyor...
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Singo için hayal kırıklığı yaşanıyor...
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz rekor bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo’ya İtalyan devi talip oldu. Çizme basını, Napoli’nin bu transfer için gözden çıkarması gereken dev rakamı yazdı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
La Gazzetta dello Sport kaynaklı Calcio Napoli 1926 sitesinde yer alan habere göre; Wilfried Singo, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.
Haberde, Napoli'nin Singo'yu transfer edebilmek için yaklaşık 25 milyon euro ödemesi gerektiği yazıldı.
Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu Monaco'dan 30.7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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