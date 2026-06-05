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Yeniakit Publisher
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar

Ordu’da bir aile hobisi olarak başlayan "kırıntı madenciliği" ile günde 4 ila 6 gram altın bulanların olduğu ifade edildi.

#1
Foto - Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Duygu ve Ömer Yılmaz çifti, dört yıl önce merakla başladıkları kırıntı madenciliğini hem hobiye hem de gelir kapısına dönüştürdü. Türkülere konu olan Ordu'nun derelerinde altın arayan çift, bugün birçok kişiye de bu alanda öncülük ediyor. 20 yıllık evli Duygu Yılmaz (36) ve Ömer Yılmaz (41) çifti, dedektör, yeraltı görüntüleme cihazları ve kırıntı madenciliği ekipmanları satışı yaparken, aynı zamanda Ordu'nun dere yataklarında altın arayışlarını sürdürüyor. Doğaya zarar vermeden yapılan kırıntı madenciliğinin son yıllarda ilgi gördüğünü belirten çift, bunun ailelerin birlikte vakit geçirebildiği farklı bir hobiye dönüştüğünü söyledi.

#2
Foto - Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar

"DOĞAYI BOZMADAN ALTIN ARANABİLİYOR" - Kırıntı madenciliğinin doğaya zarar vermeyen bir yöntem olduğunu ifade eden Duygu Yılmaz, bu yöntemde kazıcı ve delici aletlerin kullanılmadığını belirtti. Yılmaz, "Kırıntı madenciliği doğaya tahribat vermeden, kumun yerini değiştirerek içerisindeki kırıntı madenleri gün yüzüne çıkarmaktır. Burada kazıcı ve delici aletler kullanılmıyor, tamamen ilkel yöntemlerle arama yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda demir tozları ve altın tozları elde ediliyor. Biz de yıllardır bu işle uğraşıyoruz ve insanlara ekipman temin ediyoruz" dedi.

#3
Foto - Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar

"HEM HOBİ HEM DE KAZANÇ KAPISI" - Kırıntı madenciliğinin yalnızca bir hobi olmadığını, aynı zamanda gelir elde etme fırsatı sunduğunu kaydeden Duygu Yılmaz, farklı illerdeki kullanıcıların önemli miktarlarda altın bulabildiğini söyledi. Giresun'da ekipman sattıkları üç gencin günlük 4 ila 6 gram arasında altın çıkardığını aktaran Yılmaz, "Tokat'ta motorlu cihaz sattığımız bir müşterimiz ise 36 gram altın elde ettiğini söyledi. Bu iş aslında hem hobi hem de kazanç kapısı. Özellikle aileler birlikte vakit geçirmek için tercih ediyor. Kadınlar eşlerinin kahvehanelere gitmesi yerine doğada zaman geçirmesini istiyor. Böylece ailecek kırıntı madenciliği yapılabiliyor" diye konuştu.

#4
Foto - Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar

"İLK ETAPTA ÇEKİNİYORLARDI, ŞİMDİ İSE..." - Kırıntı madenciliğine Ordu'da öncülük ettiklerini ifade eden Ömer Yılmaz ise ilk yıllarda insanların dere yataklarında altın aramaya çekindiğini ancak zamanla bu algının değiştiğini belirtti. Yılmaz, "İlk başlarda insanlar çekingen davranıyordu. Biz bu konuda teşvik edici olduk. İnsanlar cesaretlendi ve yeni bir hobi edindi. Bununla birlikte kazanç da elde etmeye başladılar. Şu anda farklı illerde ekipler kuruluyor ve insanlar birlikte arama faaliyetleri gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar

"DOĞADAKİ İZLERİ TAKİP EDEREK ALTINA ULAŞIYORLAR" - Türkiye'nin birçok akarsu yatağında kırıntı madenciliği yapılabileceğini kaydeden Yılmaz, doğal oluşumların altın arayışında önemli ipuçları verdiğini söyledi. Dere yataklarında doğal olarak oluşan oyuklar ve suyun yön değiştirdiği bölgelerin incelendiğini aktaran Yılmaz, "Maden arayan kişiler, derelerin koltuk yaptığı bölgelerden ya da doğal kuyulardan numune alabiliyor. Doğadaki izleri takip ederek doğal altına ulaşmak mümkün. Bunun yanında sadece altın değil, doğal taşlar ile değerli ve yarı değerli taşlara da rastlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

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