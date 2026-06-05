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Gündem AK Parti Afyonkarahisar ailesi büyümeye devam ediyor...
Gündem

AK Parti Afyonkarahisar ailesi büyümeye devam ediyor...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti Afyonkarahisar ailesi büyümeye devam ediyor...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın düzenlediği Halk Günü buluşmaları öncesinde, partiye yeni katılan Bekir Yeşilay ve Ersin Aydın için üyelik rozeti takdim programı gerçekleştirildi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, yeni üyelere rozetlerini takarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın düzenlediği Halk Günü buluşmaları öncesinde, partiye yeni katılan Bekir Yeşilay ve Ersin Aydın için üyelik rozeti takdim programı gerçekleştirildi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, yeni üyelere rozetlerini takarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

“MİLLET İÇİN GÖNÜL GÖNÜLE”

Vatandaşlarla yalnızca saha çalışmalarında değil, makamında gerçekleştirdiği görüşmelerle de bir araya gelmeye devam eden İl Başkanı Av. Turgay Şahin, AK Parti ailesine katılan yeni üyelere “hoş geldiniz” dedi.

Yeni üyelerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, “AK Parti ailesine katılan Bekir Yeşilay ve Ersin Aydın’a hoş geldiniz diyor, üyeliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimizle gönül gönüle yürüdüğümüz bu kutlu davada her geçen gün daha da güçleniyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının milletin teveccühüyle büyümeye devam ettiğini vurgulayan Şahin, vatandaşların partiye gösterdiği ilgi ve güvenin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Rozet takdim programı, yeni üyelere başarı ve hayırlı olsun temennilerinin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

 

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