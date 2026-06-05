Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Ünlü dağıtım şirketlerinin motorin ihtiyaçlarını bu yeni şirketten karşıladığını belirten yönetici, şunları söyledi: "Biz de bu şirketten motorin alıyoruz. Küresel piyasalara göre daha düşük fiyattan satın alıyoruz. Sektör genelinde yüzde 2 düzeyinde indirimler söz konusu... İlk bakışta küçük görünse de bu oran akaryakıt sektörü ve dağıtıcılar açısından devasa bir indirim anlamına geliyor."