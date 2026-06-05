Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı
Türkiye akaryakıt piyasasının perde arkasında dev bir rekabet savaşının fitili ateşlendi. Yıl başında Aytemiz'i satın alan Tataristan merkezli dev enerji şirketi TNCI, "dağıtıcılar arası ticaret" kapsamında iç piyasaya küresel fiyatların çok altında ucuz motorin sürmeye başladı. Bu gizli operasyon sonrası yerli rafineriler de müşteri kaybetmemek için fiyat kırmak zorunda kalırken, ucuz akaryakıt kapışması özellikle şehirlerarası yollardaki istasyon tabelalarını aşağı çekerek vatandaşa sürpriz indirimler olarak yansımaya başladı.