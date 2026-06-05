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Ekonomi
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Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı
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Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Türkiye akaryakıt piyasasının perde arkasında dev bir rekabet savaşının fitili ateşlendi. Yıl başında Aytemiz'i satın alan Tataristan merkezli dev enerji şirketi TNCI, "dağıtıcılar arası ticaret" kapsamında iç piyasaya küresel fiyatların çok altında ucuz motorin sürmeye başladı. Bu gizli operasyon sonrası yerli rafineriler de müşteri kaybetmemek için fiyat kırmak zorunda kalırken, ucuz akaryakıt kapışması özellikle şehirlerarası yollardaki istasyon tabelalarını aşağı çekerek vatandaşa sürpriz indirimler olarak yansımaya başladı.

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#1
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Küresel piyasalar ABD-İran savaşı, İsrail-Lübnan ateşkesi ve 98 dolara dayanan Brent petrolün fırtınasıyla sallanırken, Türkiye akaryakıt piyasasında perde arkasında dev bir rekabet savaşı başladı.

#2
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Hükümet, zammın bir kısmını ÖTV’den karşılayan "eşel mobil" sistemini devreye sokarak fiyatları frenlemeye çalışırken, yılın başında Aytemiz'i satın alan Tataristan merkezli TNCI şirketi, iç piyasaya küresel fiyatların çok altında ucuz motorin vermeye başladı.

#3
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Akaryakıt piyasasında "dağıtıcılar arası ticaret" kapsamında yürütülen bu gizli operasyon, bir dağıtım şirketi yöneticisinin açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Ünlü dağıtım şirketlerinin motorin ihtiyaçlarını bu yeni şirketten karşıladığını belirten yönetici, şunları söyledi: "Biz de bu şirketten motorin alıyoruz. Küresel piyasalara göre daha düşük fiyattan satın alıyoruz. Sektör genelinde yüzde 2 düzeyinde indirimler söz konusu... İlk bakışta küçük görünse de bu oran akaryakıt sektörü ve dağıtıcılar açısından devasa bir indirim anlamına geliyor."

#5
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Tataristan merkezli şirketin piyasaya ucuz akaryakıt sürmesi üzerine, Türkiye'deki yerli rafineriler de müşteri kaybetmemek için fiyat kırmak zorunda kaldı.

#6
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, dağıtım şirketlerine yapılan bu indirimler gizli bir şekilde vatandaşa da yansımaya başladı.

#7
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Özellikle şehirlerarası yollar üzerindeki akaryakıt istasyonlarında tabelalar aşağı çekildi ve motorin fiyatlarında ciddi bir rekabet savaşı başladı.

#8
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

İstasyonlar, ucuz aldıkları motorini vatandaşa indirimli fiyattan satarak sürümden kazanma yarışına girdi.

#9
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Akaryakıt temsilcileri, salı günü küresel piyasalarda ton fiyatlarının düştüğünü ve özellikle benzinde büyük bir indirimin sınırına gelindiğini aktardı.

#10
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Ancak tam bu sırada İran ile ABD arasındaki savaş geriliminin yeniden tırmanması ve arz güvenliği endişeleri, Brent petrolü varil başına 98 doların üzerine fırlattı.

#11
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Uzmanlar, "Bu son gelişme motorindeki genel indirim umudunu tümüyle sona erdirdi. Benzinde genel bir indirim görebilmemiz için küresel fiyatların bir miktar daha gerilemesi gerekiyor" diyerek uyardı.

#12
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

Şu an için pompadaki tek indirim umudu, şirketlerin kendi aralarındaki bu gizli rekabet yarışı olmaya devam ediyor.

#13
Foto - Akaryakıtta sürpriz gelişme: İstasyonlar birbirine düştü, ucuza satış başladı

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Yorumlar

Can

Tataristan olmasa .. yakıtı pahalıya alacaz demek.
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