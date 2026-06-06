Eski Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor'da!
Süper Lig devi Trabzonspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Trabzonspor, Rizespor ile sözleşmesi sona eren Samet Akaydin ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig devi Trabzonspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Trabzonspor, Rizespor ile sözleşmesi sona eren Samet Akaydin ile anlaşmaya vardı.
Son olarak Muçi ve Malinovskyi transferlerini duyuran bordo-mavili ekipte bir gelişme daha yaşandı.
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Hasan Tüncel'ın haberine göre, Trabzonspor Samet Akaydın ve Melih Kabasakal’ı kadrosuna kattı.
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