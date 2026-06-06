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Dünya Çölde büyük facia! 50 kişi susuzluktan öldü!
Dünya

Çölde büyük facia! 50 kişi susuzluktan öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çölde büyük facia! 50 kişi susuzluktan öldü!

Mali'den yola çıkarak bir grup yolcuyu taşıyan kamyonun arızalanması, Sahara Çölü’nde büyük bir trajediye yol açtı.

Mali'den yola çıkarak bir grup yolcuyu taşıyan kamyonun arızalanması, Sahara Çölü’nde büyük bir trajediye yol açtı.

Yetkililer, olayda 50 kişinin susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kamyonun, Nijer'in kuzeyindeki Sahara Çölü’nde, Nijer ile Cezayir arasındaki önemli sınır geçiş noktalarından biri olan Assamaka'nın yaklaşık 80 kilometre batısında arızalandığı belirtildi.

 

İKİ KİŞİ ÇÖLÜ AŞARAK YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yetkililer, araçta bulunan yolculardan yalnızca iki kişinin çölü aşarak Assamaka’ya ulaşabildiğini ve yardım çağrısında bulunduğunu bildirdi. İhbarın ardından başlatılan çalışmalarda, yolcuların günler boyunca arızalanan kamyonu tamir etmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları tespit edildi.

Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mahsur kalan kişilerin aşırı sıcaklıkların görüldüğü ve temel ihtiyaçlara ulaşmanın son derece zor olduğu bir bölgede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki yüksek hava sıcaklığı ve yetersiz tedarik imkanlarının hayatta kalmayı oldukça güçleştirdiği vurgulandı.

 

KURTARMA EKİBİ GELDİĞİNDE CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığında kamyonun altında ve çevresinde çok sayıda kişinin cansız bedenine rastladığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin, bölgede oluşturulan toplu mezarlara defnedildiği kaydedildi.

Öte yandan kurtarma ekipleri dönüş yolunda başka bir faciayı da önledi. Ekiplerin, akü arızası nedeniyle yaklaşık üç gündür çölde mahsur kalan ve içinde 60’tan fazla kişinin bulunduğu ikinci bir kamyonu tespit ettiği bildirildi. Nijer askerlerinin de yer aldığı kurtarma ekibinin, bitkin halde bulunan yolculara su dağıttığı ve arızalanan aracı tamir ederek yolcuların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladığı aktarıldı.

Sahara Çölü, düzensiz göç güzergahları üzerinde yer alan en tehlikeli bölgelerden biri olarak biliniyor. Özellikle aşırı sıcaklıklar, su kaynaklarının yetersizliği ve uzun mesafeler nedeniyle bölgede her yıl çok sayıda göçmen yaşamını yitiriyor.

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