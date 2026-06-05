QCAR Mobilite 46’ıncı şubesini otomotivin kalbi Maltepe’de açtı

Hızlı büyüme grafiğiyle dikkat çeken QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, İstanbul’un otomotiv ticaret merkezlerinden biri olan Maltepe Otomerkezi’nde 46’ncı şubesini 3 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açtı. Maher Holding Sigorta Grubu ve grup şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış, Quick Finansall ekosisteminin sahadaki yaygınlaşmasının önemli adımlarından biri oldu.

“Maltepe ve çevresindeki mobilite ihtiyaçlarına cevap vereceğiz”

Açılışta konuşan QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, yeni şubenin stratejik önemine değinerek şunları söyledi: “Bugün önemli bayi açılışlarımızdan birini gerçekleştiriyoruz. Grubumuzla uzun yıllardır başarılı iş birlikleri yürüten Muhammet Ali Karakaş ve ekibi, yarattıkları değerle ekosistemimizin önemli paydaşlarından biri haline geldi. Bugünden itibaren QCAR Mobilite markası altında da müşterilerimize hizmet verecek olmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. QCAR Mobilite olarak başta Quick Sigorta ve Corpus Sigorta olmak üzere birçok kurumun ikame araç süreçlerine destek veriyoruz. Bunun yanında günlük ve uzun dönem araç kiralama ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Maltepe Otomerkezi gibi sektörün önemli merkezlerinden birinde hizmet vermeye başlayarak bölgedeki bireysel ve kurumsal müşterilerimizin mobilite ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vereceğiz. Yeni şubemizin hayırlı olmasını diliyorum.”

“Bu iş birliklerini uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olarak görüyorum”

Yeni şubenin yatırımcısı ve Enkar Sigorta Kurucusu Muhammet Ali Karakaş ise Maher Holding ile yıllara dayanan iş birliklerinin yeni bir boyut kazandığını belirterek şöyle konuştu: “Maher Holding bünyesindeki şirketlerle uzun yıllardır farklı alanlarda başarılı iş birlikleri yürütüyoruz. Önce Quick Sigorta ile başladık, ardından Quick Finans ile devam ettik. Bugün ise QCAR Mobilite ile bu birlikteliği yeni bir alana taşıyoruz. Bu iş birliklerini sadece ticari bir ilişki olarak değil, uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olarak görüyorum. Otomerkezi’nin sektördeki deneyimini, QCAR Mobilite’nin teknolojik altyapısı ve hizmet anlayışıyla bir araya getirerek müşterilerimize daha fazla değer sunacağımıza inanıyoruz. Bugün burada bu iş birliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Quick Finansall vizyonunun sahadaki karşılığını görüyoruz”

Açılış töreninde konuşan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da projenin grup vizyonunu yansıttığını belirterek şunları söyledi:“2017 yılında Quick Sigorta ile başlayan yolculuğumuzun yıllar içinde nasıl geliştiğini ve farklı alanlarda nasıl değer ürettiğini burada görmek bizler için son derece kıymetli. Maltepe Otomerkezi, otomotiv sektörünün en önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle burada hayata geçirilen bu yatırımın ekosistemimiz açısından önemli bir örnek oluşturduğunu düşünüyoruz. Yeni şubemizin başarılı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ise açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Muhammet Ali Karakaş ve ekibi, kuruluşumuzdan bu yana birlikte çalıştığımız önemli iş ortaklarımız arasında yer alıyor. Bugün iş birliğimizin farklı alanlarda gelişerek devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Quick Finansall ekosistemi içerisinde geliştirdiğimiz fijital, Quick Finansall Çözüm Merkezi yaklaşımında güçlü iş ortaklıklarının önemli bir yeri bulunuyor. Muhammet Ali Bey’in ve ekibinin de bu yapının gelişiminde önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni şubenin hem bölgeye hem de ekosistemimize değer katacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

Yıl sonu hedeflerine doğru

Maltepe’de hizmete başlayan yeni şube, QCAR Mobilite’nin teknoloji destekli ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışını İstanbul Anadolu Yakası’nın en önemli ticaret merkezlerinden birine taşıyor. QCAR Mobilite, önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde açacağı yeni hizmet noktalarıyla mobilite çözümlerine erişimi artırmayı ve Quick Finansall ekosistemi içerisinde yer alan hizmet ağını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şirket, yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı planlıyor.