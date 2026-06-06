Siyonistler Batı Şeria'da 18 yaşındaki bir genci katletti
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir genci vurarak katletti.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir genci vurarak katletti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, cuma günü erken saatlerde Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Beytin köyünde 18 yaşındaki Heysem İzzeddin Ömer Hımeyda'nın işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Bakanlık, gencin cenazesinin alıkonulduğunu da ekledi.
İsrail ordusu ise öldürülen gencin bölgedeki araçlara molotof kokteyli attığını ileri sürdü.
İsrail ordusunun bölgede katlettiği sivilleri saldırı düzenlemekle suçlayarak bu katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı biliniyor.
Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, o tarihten bu yana İsrail askerleri ya da Yahudi yerleşimciler en az 1078 Filistinliyi katletti.
Resmi İsrail verilerine göre aynı dönemde en az 46 İsrailli öldürüldü.
Kaynak: Mepa News