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Gündem Bisiklet turu ve Dünya Kupası coşkusu Yeşilay'da yaşanacak...
Gündem

Bisiklet turu ve Dünya Kupası coşkusu Yeşilay'da yaşanacak...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bisiklet turu ve Dünya Kupası coşkusu Yeşilay'da yaşanacak...

Yeşilay tarafından 13’üncüsü düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 14 Haziran 2026’da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde büyük bir coşkuyla düzenlenecek olan etkinlik, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in de katılımıyla gerçekleşecek.

Yeşilay tarafından 13’üncüsü düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 14 Haziran 2026’da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde büyük bir coşkuyla düzenlenecek olan etkinlik, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in de katılımıyla gerçekleşecek.

2011 yılından bu yana düzenlenen bisiklet turuyla birlikte, bağımlılıkla mücadelede sporun ve aktif yaşamın koruyucu gücüne dikkat çekilecek.

14 Haziran sabahı Sepetçiler Kasrı, millî heyecanın da buluşma noktası olacak. Bisiklet turu öncesinde katılımcılar, A Millî Takımımızın 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekranda hep birlikte izleyecek. Maç heyecanının ardından bisiklet turuyla sağlıklı yaşam mesajı İstanbul sokaklarına taşınacak.

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na ilişkin yaptığı çağrıda şunları söyledi:

“Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Bu anlamlı günde biz de Yeşilay olarak düzenleyeceğimiz 13. Geleneksel Bisiklet Turu’nun duyurusunu yapıyoruz. Bisiklet, gençleri ve aileleri hareketin, disiplinin, paylaşmanın ve sağlıklı yaşamın etrafında buluşturan çok güçlü bir araç. Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelede sporun koruyucu etkisine inanıyor, her pedalın daha sağlıklı ve bağımsız bir geleceğe doğru atılmış kıymetli bir adım olduğunu biliyoruz. 14 Haziran sabahı Sepetçiler Kasrı’nda önce A Millî Takımımızın heyecanına ortak olacak, ardından aynı inanç ve enerjiyle 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için yola çıkacağız. Herkesi aynı yolda, aynı umutla pedal çevirmeye davet ediyoruz.”

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar Yer: Yeşilay Genel Merkezi, Sepetçiler Kasrı Saat: 07:00 Avustralya-Türkiye Maçı 09:00 Bisiklet Turu

 

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