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Ekonomi
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TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 sorunun cevabını paylaştı. İşte o sorular ve cevapları...

#1
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

Kampanyaya ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

#3
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NEREDE YAPILACAK? 15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

#4
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

#5
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: ÖN BAŞVURU, BAŞVURU BEDELİ VE KURA ÇEKİMİ OLACAK MI? Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

#6
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: İKAMETGÂH KOŞULU VAR MI? DİLEYEN İSTEDİĞİ İLDEN KONUT ALABİLİYOR MU? İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

#7
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: GELİR KOŞULU VAR MI? Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

#8
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: EVLER HANGİ ÖDEME KOŞULLARIYLA SATIŞA SUNULACAK? 3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

#9
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

#10
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

#11
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: HANGİ BÜYÜKLÜKTE KONUTLAR OLACAK, DİLEYEN İSTEDİĞİ BÜYÜKLÜKTEKİ KONUTU SEÇEBİLECEK Mİ? 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

#12
Foto - TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler! İşte 10 soru 10 cevap

SORU: HANGİ İLDE KAÇ KONUT SATIŞA ÇIKARILACAK? Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.

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