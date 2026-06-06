T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, Yarderesi Mevkii, 615 Ada, 1 Parsel, D2 blok zemin kat 1 no.lu b.bölüm
Adresi : Mahmutlar Mahallesi, 141 Nolu Sokak, Holiday Village Sitesi, G Blok, No:1G, D:1 Alanya/Antalya Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 22.910,64 m2
Arsa Payı : 2/432
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı "KONUT" alanında kalmaktadır, ayrık nizam, 3 kat, Taks:0,35, Kaks:1,05 şeklinde belirlenmiştir.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.planı:07.04.2004
KM,.ne çevrilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:07
03/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02480857