Özgür Özel’in şok iddialarına Kılıçdaroğlu cephesinden jet yalanlama!

Özgür Özel’in TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamalar parti içindeki liderlik savaşında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde olduğu döneme işaret eden Özel; Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin İmamoğlu’na genel başkanlık teklif ettiğini ve kendisini devirmek için "Özgür Bey'i dışlayalım, indirelim" şeklinde pazarlıklar yürüttüğünü iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialara Kılıçdaroğlu kanadından jet yalanlama geldi.



TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edileceği yönündeki söylentileri kesin bir dille reddederken, İmamoğlu'nun tutuklu olduğu dönemde arkasından dönen kulisleri açık etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cezaevine yaptığı ziyaretlerin perde arkasını anlatan Özel, şu sarsıcı iddialarda bulundu:

"Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca 'Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim' dediler."

"İMAMOĞLU'NA GENEL BAŞKANLIK TEKLİF ETTİLER"

Açıklamalarının dozunu artıran Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve ekibinin kendisini koltuktan indirmek adına İmamoğlu’na en üst düzeyde makam teklif ettiğini öne sürdü.

Özel, "Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e sandık kurduk, oy verdiler" diyerek parti içinde bazı çevrelerin farklı arayışlar içinde olduğunu savundu.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN SERT YANIT: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Özgür Özel’in parti kulislerini yangın yerine çeviren bu iddialarına, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları yaptıkları açıklamada, ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Ekrem İmamoğlu'na yönelik hiçbir dönemde genel başkanlık teklifi götürülmediğini ve böyle bir girişimin asla söz konusu olmadığını belirten Kılıçdaroğlu kanadı, iddiaları kesin bir dille reddetti.

KRİZİN GÖLGESİNDE ANADOLU TURU

Parti içi güç savaşları ve karşılıklı salvolarla gerilim tırmanırken, Özgür Özel siyasi saha çalışmalarına hız verme kararı aldı. 7 Haziran'da Gümüşhane, Tokat ve Nevşehir'de yapılacak yerel ara seçimler kapsamında Anadolu turuna çıkacak olan Özel'in taslak programı şu şekilde netleşti:

Özel, seçim mesaisine Trabzon'da parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek başlayacak.

Ardından Gümüşhane'nin Tekke beldesi, Tokat, Amasya ve Çorum'u ziyaret edecek.

Anadolu turunun son durağı ise Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi olacak.