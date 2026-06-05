20. Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, tarihe kulaç attıracak: Dostluğa Kulaçlıyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk, spor ve kültürel etkileşimin en önemli sembollerinden biri haline gelen Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, 28 Haziran 2026 tarihinde 20’nci kez gerçekleştirilecek. “Dostluğa Kulaçlıyoruz” sloganıyla Akdeniz’in iki yakasını bir araya getiren ve açık su yüzme sporunun en prestijli organizasyonları arasında gösterilen yarış, bu yıl 20’nci yıl coşkusuyla sporcuları, yüzme tutkunlarını ve ziyaretçileri Kaş’ta buluşturacak.

Yunanistan’ın Meis Adası (Kastellorizo) ile Antalya’nın Kaş ilçesi arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik parkurda düzenlenen yarış, farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. Organizasyonun bu seneki en sevindirici özelliği ise vize gerektirmeyen 3,5 kilometrelik parkur olacak.

Yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, dostluk, barış ve komşuluk ilişkilerinin de güçlü bir simgesi olarak kabul edilen Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, katılımcılarına eşsiz bir açık su deneyimi sunacak. Sporcular, Meis Adası’ndan başlayarak Akdeniz’in turkuaz sularında kulaç atıp Kaş Limanı’nda finişe ulaşacak. Açık deniz koşulları, akıntılar ve değişken hava şartları nedeniyle teknik açıdan da dikkat çeken yarış, deneyimli yüzücüler için de önemli bir meydan okuma niteliği taşıyor. Organizasyon; Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu destekleriyle düzenlenecek.

20 YILDIR KESİNTİSİZ DEVAM EDEN GELENEK

Bu yılki organizasyon, yarışın 20’nci yılı olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Açık su yüzme sporcularının takviminde önemli bir yere sahip olan organizasyon, hem sportif performansları hem de uluslararası katılımı ile beğenileri topladı. Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, her yıl artan sporcu sayısı ve gelişen organizasyon kalitesi ile Kaş’ın spor turizmi açısından da önemli bir yere sahip.

FESTİVAL COŞKUSU

Türkiye ile Yunanistan’ı spor aracılığıyla bir araya getiren 20. Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleşecek. Festival boyunca konserler, kültürel etkinlikler, sergiler ve çeşitli sosyal aktivitelerle Kaş, yerli ve yabancı misafirlere unutamayacakları anlar yaşatacak. Akdeniz’in mavi sularında 20 yıldır süren dostluk yolculuğu, bu yıl da binlerce kulaçla sürecek.

VİZESİZ YARIŞ İMKANI

Akdeniz’in en prestijli açık su yüzme organizasyonlarından Meis-Kaş Yüzme Yarışı, birbirinden önemli parkurları ile dikkatleri çekiyor. Organizasyonun en önemli parkuru Meis ile Kaş arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik (Swim Marathon) etap, sporculara zorlu bir mücadele sunacak.

Bu sene yeni eklenen 3,5 kilometrelik (Mid Line) parkur ise sporcuların beğenisini topladı. Açık suya ve uzun mesafeye alışkın deneyimli sporcuların yer alacağı etap, vize derdi olmadan yarış imkanı sunacak.

Bu parkurların yanı sıra yeterli hazırlığı ve vizesi olmayan sporcular için 1 kilometrelik (Beach Swim Hurrah) ile 8-12 yaş arası genç sporcuların katılacağı Kids Splash düzenlenecek.