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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Araç sahipleri dikkat! Yakıt fiyatları ne kadar oldu?
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Araç sahipleri dikkat! Yakıt fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Cumartesi gününden itibaren tabelalar değişti.

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! Yakıt fiyatları ne kadar oldu?

Benzine indirim geldi. ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle Brent petrol 93 dolara kadar geriledi.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! Yakıt fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruşluk indirim gerçekleşti ve cumartesi gününden itibaren tabelaya yansıdı.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! Yakıt fiyatları ne kadar oldu?

6 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI İşte benzin, motorin ve LPG'nin yer aldığı 6 Haziran 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum:

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! Yakıt fiyatları ne kadar oldu?

Benzin: 64.20 TL/LT Motorin: 67.72 TL/LT LPG: 31.79 TL/LT

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