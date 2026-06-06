Araç sahipleri dikkat! Yakıt fiyatları ne kadar oldu?
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Cumartesi gününden itibaren tabelalar değişti.
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Cumartesi gününden itibaren tabelalar değişti.
Benzine indirim geldi. ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle Brent petrol 93 dolara kadar geriledi.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ Eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruşluk indirim gerçekleşti ve cumartesi gününden itibaren tabelaya yansıdı.
6 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI İşte benzin, motorin ve LPG'nin yer aldığı 6 Haziran 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum:
Benzin: 64.20 TL/LT Motorin: 67.72 TL/LT LPG: 31.79 TL/LT
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