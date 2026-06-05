'Türkiye'den ihraç edilen her dört ayakkabıdan biri e-ihracat kanalıyla satılıyor’

Perakende sektörünün en kapsamlı etkinliklerinden Perakende Günleri, bu yıl "Perakende ve E-Ticaretin En Büyük Buluşması" başlığıyla 25'inci kez sektörün önde gelen paydaşlarını Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi.

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) geleneksel yemek organizasyonunda açılış konuşmasını yapan BMD Başkanı Sinan Öncel, e ticaretin özellikle markalı perakende için çok önemli bir kanal haline geldiğini söyledi. BMD olarak Trendyol ile birlikte çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirten Öncel, "Trendyol perakende sektörüne çok büyük katkı veriyor. Türkiye'den yurt dışına satılan her dört ayakkabıdan biri e-ihracat kanalıyla gönderiliyor. E-ihracatta yalnızca birkaç yılda kat edilen mesafeye baktığımızda önümüzde büyük bir kapının ardına kadar açıldığını görüyoruz. Trendyol burada oynadığı kritik rolle, sizlere ve diğer üreticilerimize tek bir tuşa basarak sınır ötesine satış yapma fırsatını sunuyor" dedi.

Etkinlikte söz alan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise, Trendyol'un yurt dışında aktif 10 milyonun üzerinde müşteriye ulaştığını ve platformun 1,5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşturduğunu belirtti. Trendyol üzerinden 120 bin iş ortağının e-ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Çağlayan Çetin, "Bugün Trendyol uygulaması dünyada 36 ülkede müşterilere açık. Yani dünyanın 36 ülkesinde yerel müşteriler Türkiye'deki yerli üretici, KOBİ ve esnafımızın ürünlerinden alışveriş yapabiliyorlar ve biz de bu ürünleri kapılarına kadar ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Yurt dışında ‘Made in Türkiye’ popüler

Trendyol'un 2025 yılında e-ihracat operasyonları için 1 milyar doların üzerinde bir yatırımı hayata geçirdiğini kaydeden Çetin, "Türkiye'deki üreticilerin ve perakende sektörünün markalarına çok güveniyoruz. Girdiğimiz her yeni pazarda düzenli pazar araştırması gerçekleştiriyoruz. Her pazarda 'Made in Türkiye' ürünlerin tercih oranı her zaman daha yüksek çıkıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin konumu stratejik avantaj sunuyor

Türk markalarının bilinirlik ve kalite olarak yurt dışı müşterilerinde ciddi bir karşılığı olduğunu vurgulayan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye'nin stratejik konumunun e-ihracat operasyonlarında ciddi bir avantaj sağladığını belirtti. Çetin, Türkiye’den 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle 500 milyonluk bir nüfusa erişilebildiğini aktardı.