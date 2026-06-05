Ticarette Milli Vizyon Zirvesi başladı! Ekonominin kalbi bu zirvede atıyor

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Farklı sektörleri aynı çatı altında buluşturan ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan Ticarette Milli Vizyon Zirvesi bugün İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası Salonu'nda başladı.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu açılış konuşması için kürsüye çıktı.

Karahasanoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın bakanım, sayın valim, STK başkanları, finans ve iş dünyamızın başkan ve yöneticiler, buraya teşrif eden kıymetli davetliler, saygı değer misafirler, hepinizi şahsım ve Akit Medya Grubu adına saygı sevgi ile selamlıyor, zirvemize iştiraklerinizden dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün zirvemize teşfirleriyle bizleri onurlandıran sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum.

Akit Medya Grubu 33 yıldır hakkı hakikati savunan, zalimle karşı her zaman mazlumdan yana olan duruşuyla Türk medyamızda hak ettiği yeri almıştır. Her dönemde bir takım baskılara, bir takım dayatmalara maruz kaldık. Ama hiçbir zaman eğilmedik, dik durduk ve medyadaki görevimizi hiçbir vesayet ortaklarına ve şantajcılarına boyun eğdirmeden yayınlarımızı sürdürdük.

Elhamdullilah, bugün özellikle AK Parti hükümeti döneminde sadece biz değil, hiçbir basın mensubu dayatma ve zorlamalara maruz kalmadı ama maalesef bazı şer odakları bunu istismar ederek gazeteciler cezaevinde, basın susturuluyor şeklinde bir takım söylemler içindeler. Bakın bir medya grubunun başındaki kişi olarak şunu sizlere açıklamak istiyorum. Biz özellikle 28 şubat dönemlerinde dayatmanın, baskının, şantajın, tehdidin ne olduğunu bizzat yaşadık. Gelsinler biz onlara şantajın tehdidin ne olduğunu anlatalım. O yüzden kimse kusura bakmasın, bugünkü özgürlük hiçbir zaman olmadı.

Ahiliğin temel felsefesi şuydu: Merhamet, dürüstlük. Bu iki kavram çok önemli. Bunlara bugün de ihtiyacımız var. Fakat maalesef bu noktada insanımız biraz yozlaştı. Bu değerlerden kopuk yaşıyoruz. Zaman zaman çarşıda, pazarda, fiyat artışları, fiyat zulmü insanlarımızı gerçekten tedirgin ediyor. Ve sorumlu olarak ticaret bakanımız niçin ilgilenmiyor, niçin denetim yapmıyor diye serzenişte bulunuyor. Sayın bakanımız, bakanlıklar gereken hassasiyeti gösteriyor. Ama herkesin başına da bir zabıta dikemeyiz. O zabıtayı gönüllerimize, kalplerimize ekmeliyiz. Ahilik müessesinde olan merhameti, dürüstlüğü gönüllerden çıkarmamamız lazım.

Ticaret dedik, ekonomi dedik, tabi bunlar birbirine bağlı. Güçlü ve sanayi, gülü bir ticareti, güçlü bir ticaret de güçlü bir ekonomiyi oluşturur. Bu yüzden her şeyden önce üretmek, üretmek, üretmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine basa basa söylediği önemli bir cümle; üretmek ve ihraç etmek. Elhamdulillah bu noktada sayın ticaret bakanımızın öncülüğünde ihracatta rekor üzerine rekor kırıyoruz. Tabii ki bu 2026 hedefi 410 milyar dolar civarında olduğunu biliyorum. İnşallah bu hedeflere ulaşırız, ümidi taşıyorum.

Yaşı müsait olmayanlar belki hatırlamayabilirler, bu ülkede bir cumhurbaşkanı 70 cent’te muhtacız, diye ağlıyordu. Elhamdulillah şu an merkez bankası rezervleri 160 milyar doları aşmış durumdadır. İşte bu liyakat sahipleri kadroların iş başında olduğunun delaletidir. Yine bu önemli başarıları küçümseyen, önemsizleştiren, değersizleştiren, bir takım algı odakları var. Bunların siyasi yapıları bugün parti yönetmekten acizken, ülke yönetimine talip olmaları da acı bir gerçektir. Bu yüzden mevcut hükümetimize gereken desteği vermeliyiz. Biz Akit Medya olarak, milli değerlere sahip çıkan bir medya olarak, hükümetimizin yapmış olduğu icraatları her zaman destekliyoruz ve buna devam edeceğiz. Tabii ki bazı eksikler, bazı noksanlıklar olabilir. Bunları da usulü dairesinde tabii ki dile getirmemiz söz konusu olabilir.

Ticarette milli vizyon diyoruz, bu vizyonu inşallah ehil kadrolar gerektiği şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Çünkü bu sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de meselesidir. Bugün üreten, çalışan, tabi genç nüfus diyeceğim ama maalesef doğurganlık oranı da düşmüş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli en az üç çocuk uyarısı yapıyor. İnşallah bu zirvemiz hayırlara vesile olur diye ümit ediyorum. Bu zirveye iştirak eden, destek veren, ev sahipliği yapan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu başkanı Abdullah Bey’e, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Bey’e, yine aramızda bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Bey’e, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bey’e, Sayın Valimize ve emeği geçen, burada bulunan bulunmayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zirvenin gerçekleşmesinde sponsorluklarıyla destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Cuma’nız mübarek olsun. Sağ olun, var olun.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın bakanım, sayın valim, değerli ASKON başkanım, Akit Medya Grubu’nun çok değerli temsilcileri, reel sektörün ve finans dünyasının çok değerli temsilcileri, saygı değer konuklar, sizleri şahsım ve Ziraat Finans Grubu adına saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada ekonomimizin, ülkemizin ekonomik geleceğine yön veren siz değerli arkadaşlarla bir arada bulunmaktan ve bankamızın vizyonunu paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın bakanım, dünya ekonomisinin çetin sınamalardan geçtiği, küresel ticaret yollarının yeniden belirlendiği, jeopolitik risklerin başta tedarik zincirleri üzerinde olmak üzere tüm ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemi tecrübe ediyoruz. Böylesine kritik bir zamanda ülkelerin gücünü belirleyen temel unsur yalnızca sermayeleri değil, üretim kabiliyetleri, ihracat potansiyelleri ve bunları destekleyen güçlü finansal altyapılarıdır. Türkiye bu dönemde güçlü bir hikaye yazmaktadır. Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan, girişimcinin vizyonuyla küresel arenada güvenli bir liman olma niteliğini ortaya koyan Türkiye küresel ticaretteki payını her gün artırmaktadır. Bu başarının arkasında ise hiç kuşkusuz tüm girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız bulunmaktadır.

Her kuruşu ülkemizin kalkınma hamlesine bir yapı taşı olarak değerlendiriyoruz. Güçlü likidite yapımız, milli ekonomiye katma değer oluşturma misyonumuz ile ticaretin finansmanında öncü rol oynuyoruz.

21 ülkedeki iştirak ve şubelerimizde dünyanın her noktasında Türk iş insanının ve ihracatçısının yanındayız. Ortak koridordan Çin Avrupa Deniz Yolu’na, Kuzey Koridoru’ndna diğer küresel ticaret güzergahlarına kadar uzanan 12 büyük ticaret koridorunun yüzde 20’sinin üzerinde dış ticaret Pazar payına Ziraat Bankası sahiptir. Yani Ziraat Bankası’nın ülkemizdeki dış ticaret Pazar payı yüzde 20’sinin üzerindedir.

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Saat 09.00 ile 13.00 arasında İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda gerçekleşecek zirve ticaret dünyasının öncü isimlerini bir araya getiyiror. Zirvenin en önemli odak noktalarından biri ise Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan ve Türkiye'nin ticari vizyonuna ışık tutacak değerlendirmeler olacak. Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da birer konuşma gerçekleştirecek.

Zirvenin en önemli bölümü ise Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın ağırlanacağı özel oturum olacak. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun ve Akit TV Ana Haber Spikeri Erkan Tan’ın merak edilen soruları yönelteceği kritik oturum Türkiye'nin yeni dönem ticaret stratejilerine ışık tutacak.