ASO ile AIPA’dan dönüşüm protokolü

Ankara sanayisinin yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sürecine uyumunu güçlendirecek iş birliği AI Tomorrow Summit 2026 Zirvesi’nde imzalandı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) arasında, sanayide yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ASO, sanayinin yüksek katma değerli üretim yapısını güçlendirmek, teknolojiyi geliştiren ve üreten bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurum ve kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ASO ile AIPA arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen AIPA’nın ‘AI Tomorrow Summit 2026 Zirvesi’nde düzenlendi. ASO Başkanı Ardıç ile AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın şahitliğinde ASO ile AIPA arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.

Ardıç, yapay zekanın artık geleceğin değil bugünün rekabet unsuru haline geldiğini belirterek, ASO olarak bu dönüşümü sanayinin merkezine yerleştirdiklerini ifade etti. Başkan Ardıç, AIPA ile imzalanan protokolü yalnızca bir mutabakat belgesi olarak değil, Türk sanayisinin geleceğine yönelik ortak bir irade beyanı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

“KOBİ’lerde oran düşük”

Yapay zekanın, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin en önemli itici güçlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Ardıç, Türkiye’de girişimlerin yapay zeka kullanım oranının henüz yüzde 7,5 seviyesinde bulunduğunu, KOBİ’lerde ise bu oranın daha da düşük olduğunu belirtti. Sanayi işletmelerinin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için bu dönüşüme hızla uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Ardıç, "Dünün bizi taşıyan sanayi modeli, bugünün ve yarının teknoloji yarışında tek başına yeterli olmayacaktır" şeklinde konuştu.

ASO’nun yüksek katma değerli üretimi güçlendirmek, teknolojiyi kullanan değil geliştiren ve üreten bir sanayi ekosistemi oluşturmak amacıyla çok sayıda proje ve iş birliği yürüttüğünü ifade eden Başkan Ardıç, Ankara’yı teknoloji ve inovasyon üretiminde güçlü bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Önemli bir iş birliği zemini oluşturacaktır"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, protokolün sanayinin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Bugün imzaladığımız bu protokol; yapay zeka alanında farkındalık oluşturma, eğitim faaliyetleri yürütme, ortak projeler geliştirme ve politika üretme noktasında önemli bir iş birliği zemini oluşturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ardıç, iş birliğinin Ankara sanayisi ve Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma hedefleri açısından hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

ASO üyelerinin yapay zeka teknolojilerine uyum süreçleri desteklenecek

İmzalanan protokol kapsamında; yapay zeka, dijitalleşme, ikiz dönüşüm ve iklim değişikliği alanlarında eğitim, farkındalık, kapasite geliştirme, analiz ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca, ASO üyesi firmaların yapay zekâ teknolojilerine uyum süreçlerinin desteklenmesi, yapay zeka olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, yol haritalarının oluşturulması ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Protokol çerçevesinde, TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Mentörlük Programı, COP süreçleri ve iklim diplomasisi çalışmaları ile AI Tomorrow Summit başta olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinliklerde ortak faaliyetler yürütülmesi planlanıyor. Taraflar ayrıca yapay zeka politikaları, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında bilgi paylaşımı, eğitim programları ve politika geliştirme çalışmalarında iş birliği yapacak.