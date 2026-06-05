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Spor Trabzonspor Ruslan Malinovski'yi duyurdu
Spor

Trabzonspor Ruslan Malinovski'yi duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trabzonspor Ruslan Malinovski'yi duyurdu

Bu sezonki performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski'yi renklerine bağladı.

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan 33 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

 

Tecrübeli futbolcuya 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti, 2028-2029 sezonunda ise 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.​​​​​​​

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