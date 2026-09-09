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İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Kafayı çekip sarhoş olan koca 4 kişiyi palayla doğrayıp hapsi boyladı
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KGM duyurdu: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda bakım ve onarım yapılacak
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MTSO’da Sadıkoğlu yeni dönem hedeflerini açıkladı!
Adıyaman’da iki araç çarpıştı: Panelvandaki 2 kişi kaçtı

Adıyaman’da iki araç çarpıştı: Panelvandaki 2 kişi kaçtı
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Canik, yeni görevler için Avrupa seferinde
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Dünyanın en büyük istihbarat ordusu hiçler ikinci ufuk sadece ölüler görür

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Değer kazandı: Borsa yükselişle başladı... Piyasalarda son durum, dolar ve euro fiyatları
14:47
Arda Güler-Mourinho iddiası: Real Madrid'i karıştıracak sansasyonel iddia
14:26
Evlilik değil, soygun protokolü: Mehir pazarlığında fırsatçılık! Bu münferit olay örnek alınmasın
14:14
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12:51
Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...
12:47
Kalp kapağında nefes kesen operasyon: Sadece bir kez değil 3 kez! Akciğer kapasitesinin yetersiz...
15:47
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12:24
Kumluca halkı kabus gibi bir gece geçirdi! Yangın büyük ölçüde kontrol altında
12:02
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
11:35
Piyasayı toz duman edecek: Yenilenmiş model Türkiye'de satışa çıkacak!
11:50
Asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor! Manevi huzurun adresi: Şeyh Ali Semerkandi Türbesi
11:39
Trump'ın 11 Eylül yalanı
11:20
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
10:54
Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali lezzet noktaları: ASELSAN Çocuk Şenliği de ortak olacak
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Gündemin en sıcak analizleri bu programda! Derin Kutu bu akşam Akit TV’de
06:19
Alkolmetreye kilitlendi! Sonucu görünce polise dönüp böyle seslendi: Kurtuldum, gördün mü?
06:07
ABD hem savcı oldu hem hakim!
05:20
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Katliamcı general bir fare gibi yakalandı
Temmuz ayı verileri açıklandı Bina İnşaat maliyeti yüzde 28,33 arttı
Çok sayıda yaralı var! Suriye'nin İdlib ilinde büyük patlama
Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak
Erken emeklilik için tarih verildi: Uzman isim beklenen takvimi açıkladı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
Türkiye’nin gündemine oturan "Kara Haydar"la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...
ABD ile komşusunun ticari savaşı kızışıyor: Kanada ürünlerine 3 sektörde yasak
25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında
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Türkleri vuran ülke dün gece uyuyamadı! Askeri tesisler havaya uçtu
Tüm Türkiye bu skandalı konuşuyor! O işadamı, 18 yaşından küçük iki erkek çocukla otelde basıldı
Çocuklu paylaşımla ajitasyon! Kılıçdaroğlu’nun itirafı Ekrem’in eşini rahatsız etti
Yeni Zelanda’dan işgalci siyoniste tepki! İsrail, çözüm ve kalıcı barışı tehlikeye atıyor
Çakallarla dans sezonu bu sene erken başladı: Aykut Kocaman medyası yine devrede...
Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor
‘İktidar değişecek ama acılı ama acısız’ demişti! Türker Ertürk mahkemede kıvırdı
İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı
Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin
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Haftalarca süren kritik pazarlıklar nihayet sonuç verdi: 24 adet Rafale savaş uçağı koptu geliyor
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Ölü bulunan Serhat Kılıç'ın evinden çıkanlar şok etti
Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! "Sanki gizli bir ajandası var"
Bu nasıl dostluk Allah aşkına? Suriye’den tepki çeken "Türkçe" kararı
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Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı
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Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri eşliğinde kıyılan imam nikahı merasiminde gelin, müstakb..

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Kalp kapağında nefes kesen operasyon: Sadece bir kez değil 3 kez! Akciğer kapasitesinin yetersiz...

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Antalya Kumluca’da dün başlayan orman yangını gece boyunca süren müdahaleyle büyük ölçüde kontrol al..

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İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda
11 gözaltı

Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de 3 ikamet adres, 1 araç ve 1 iş yerine düzenlenen uyuşturucu opera..

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül 2001 saldırılarının 25. yıl dönümünde anlattığı bir hikaye, geç..

Trump'ın 11 Eylül yalanı

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Dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla sorgulanan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, ifadelerinin alınmasının..
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte..

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"Faizler çıksın' dediklerinde TÜSİAD neredeydi? Erbakan hoca yıllarca anlatı Man kafalar anlamadı
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“Faizler çıksın' dediklerinde TÜSİAD ner..

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Yeniakit y..
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Görev süreleri boyunca Türk lirası ile ihracata büyük önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Bu kez masada değil sahada! Almanya’dan Rusya’da olay cevap
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Bu kez masada değil sahada! Almanya’dan ..

Berlin yönetimi, Rusya'ya yönelik kapatma ve yaptırım kararlarının hemen ardından Kuzey Atlantik'te ..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le işbirliğinin ekonomi dahil tüm alanlarda başarıyla geliş..
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Bin 400 gram doğan bebek Hava ambulansıy..

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KGM duyurdu: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyo..

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun O5/21 k..
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Adıyaman’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Panelvanda bulunan sürücü ..
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Kekolaşma – 2
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Kültür ve sanat sadece iki konser ve bir sergiden ibaret değildir!
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Cemaatler FETÖ’leşmesin!

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ABD hem savcı oldu hem hakim!

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Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu
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Traktörler kent merkezine girdi! Miçotakis’in konuşması öncesi Selanik karıştı
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Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı, hava gösterisi sırasında düştü. Mürettebatın akıbeti henüz bi..

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Milli yıldızımız Arda Güler'in etkili oyununa rağmen her defasında oyundan çıkartılması İspanyol med..
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Her Pazar günü Akit TV’de Mustafa Mehdigil'in sunumuyla ekranlara gelen ve sporun nabzının attığı Or..

Ekonomi Haberleri

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Değer kazandı: Borsa yükselişle başladı... Piyasalarda son durum, dolar ve euro fiyatları

Değer kazandı: Borsa yükselişle başladı... Piyasalarda son durum, dolar ve euro fiyatları
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Emekliler neye uğradığını şaşıracak: Maaşlar hesaplara düşükten yatacak

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Çocuklarda kaygıya dikkat! Uzman isim O videosu: Bu belirtileri göz ardı etmemeli... Velileri uyardı
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Piyasayı toz duman edecek: Yenilenmiş mo..

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Asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor! Ma..

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, farklı şehirlerden gelen ziyaret..
Trump'ın 11 Eylül yalanı
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Trump'ın 11 Eylül yalanı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül 2001 saldırılarının 25. yıl dönümünde anlattığı bir hikaye, geç..
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Skandal görüntüler sonrası harekete geçi..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen şahsın görüntülerine..
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Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali lezz..

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12–20 Eylül tarih..
Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu
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Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak ..

CHP yönetiminin uzun süredir dile getirdiği “İktidar CHP’li belediyelerin hizmetlerini engelliyor, k..
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Yerel

Alkolmetreye kilitlendi! Sonucu görünce ..

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında yaşandı. Kayseri..
ABD hem savcı oldu hem hakim!
Dünya

ABD hem savcı oldu hem hakim!

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını gerekçe göstererek Doğu Pasifik’te bir d..
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yerel

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ..

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ..

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)
Resmi İlanlar

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAP..

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ..

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ..

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Ne oluyor bu çocuklara! Sopalarla sokak ortasında kovaladılar
Yaşam

Ne oluyor bu çocuklara! Sopalarla sokak ..

Ankara Kahramankazan'da ellerinde sopa ve çubuklar bulunan bir grup çocuğun başka bir çocuğu kovalad..
Alevler evlerin kapısına dayandı! Mahalleli kovalarla yangına koştu
Gündem

Alevler evlerin kapısına dayandı! Mahall..

Adana Kozan'da orman yangınının yerleşim alanlarına yaklaşmasıyla mahalle sakinleri kendi imkanlarıy..
Bu vicdansızlığa pes! Köpeği traktörün arkasına bağlayıp asfaltta sürükledi
Yaşam

Bu vicdansızlığa pes! Köpeği traktörün a..

Kahramanmaraş Andırın'da bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak uzun süre sürüklendiği görüntüler..
Putin’den Merz ve Alman yönetimine tokat gibi manifesto! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!
Gündem

Putin’den Merz ve Alman yönetimine tokat..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’yı silahlandırma sevdasına düşen ve Türkiye karşıtı kuli..
Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu
Dünya

Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de AB..

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirildiği belirtilen ABD’ye ait insans..
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