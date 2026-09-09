Sosyal Medya
Evlilik değil, soygun protokolü: Mehir pazarlığında fırsatçılık! Bu münferit olay örnek alınmasın
Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri eşliğinde kıyılan imam nikahı merasiminde gelin, müstakb..
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Sosyal Medya
Evlilik değil, soygun protokolü: Mehir pazarlığında fırsatçılık! Bu münferit olay örnek alınmasın
Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri eşliğinde kıyılan imam nikahı merasiminde gelin, müstakb..
Sağlık
Kalp kapağında nefes kesen operasyon: Sadece bir kez değil 3 kez! Akciğer kapasitesinin yetersiz...
Bursa'da daha önce iki kez kalp kapak ameliyatı geçiren ve üçüncü bir açık kalp operasyonu yüksek ri..
Yaşam
Kumluca halkı kabus gibi bir gece geçirdi! Yangın büyük ölçüde kontrol altında
Antalya Kumluca’da dün başlayan orman yangını gece boyunca süren müdahaleyle büyük ölçüde kontrol al..
Güncel
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda
11 gözaltı
Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de 3 ikamet adres, 1 araç ve 1 iş yerine düzenlenen uyuşturucu opera..
İslam
Asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor! Manevi huzurun adresi: Şeyh Ali Semerkandi Türbesi
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, farklı şehirlerden gelen ziyaret..
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Dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla sorgulanan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, ifadelerinin alınmasının..
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda iç ..
Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Yeniakit y..
Görev süreleri boyunca Türk lirası ile ihracata büyük önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Berlin yönetimi, Rusya'ya yönelik kapatma ve yaptırım kararlarının hemen ardından Kuzey Atlantik'te ..
Bitlis'te 34 haftalık ve bin 400 gram ağırlığında dünyaya gelen 3,5 aylık yeni doğan bebek, Sağlık B..
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da Türk lirasının finansal sistemdeki ağırlığını art..
Hatay'da ayrılma aşamasında olduğu eşinin sığındığı konteyner kenti basan 60 yaşındaki adam çıkarıld..
Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun O5/21 k..
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Ekim’deki se..
YazarlarHepsini Görüntüle
CHP'li bölüp Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ne kadar boş işlerle uğraştığı bir kez daha gözler ön..
AK Parti Batman İl Başkanlığı'nda açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Şubat dönemi..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Belçika'da özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerdeki semt pazarlarında bazı pazarcılar, Türk..
Yunanistan’ın Selanik kentinde çiftçiler, işçiler ve sol görüşlü gruplar başbakan Kiryakos Miçotakis..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Milli yıldızımız Arda Güler'in etkili oyununa rağmen her defasında oyundan çıkartılması İspanyol med..
Geçtiğimiz sezon 'sakın ha' başlığı adı altında sıkça karşı karşıya geldiği TFF yönetimi ile her bas..
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Uzman isim bu videoda çocuklarda 'kaygıyı tamamen ortadan kaldırmaya çalışmayın' diyerek uyarılarda ..
Yatmadan önce başucunuza koyacağınız bir bardak karbonatlı su, uyku alanları baştan sona değiştirebi..
KarikatürHepsini Görüntüle
Otomobil devi Dacia, her bütçeye uygun fiyatlı yeni Spring modelini resmen tanıttı. Aracın kısa süre..
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, farklı şehirlerden gelen ziyaret..
ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül 2001 saldırılarının 25. yıl dönümünde anlattığı bir hikaye, geç..
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen şahsın görüntülerine..
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12–20 Eylül tarih..
CHP yönetiminin uzun süredir dile getirdiği “İktidar CHP’li belediyelerin hizmetlerini engelliyor, k..
Konuşulmayan konuların konuşulduğu, gündemin sıcak konularının işlendiği, tarafsız ilkeleriyle öne ç..
Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında yaşandı. Kayseri..
ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını gerekçe göstererek Doğu Pasifik’te bir d..
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Ankara Kahramankazan'da ellerinde sopa ve çubuklar bulunan bir grup çocuğun başka bir çocuğu kovalad..
Adana Kozan'da orman yangınının yerleşim alanlarına yaklaşmasıyla mahalle sakinleri kendi imkanlarıy..
Kahramanmaraş Andırın'da bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak uzun süre sürüklendiği görüntüler..
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’yı silahlandırma sevdasına düşen ve Türkiye karşıtı kuli..
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