Ünlülere uyuşturucu operasyonu: İşte testi pozitif çıkan isimler!
İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı: O isimler şöyle:
Onur Tuna
Özgür Deniz Cellat
Osman Haktan Canevi
Zehra Hanzade Gürkanlar
Fatma Uludan Gugu (Niran Ünsal)
Hakan Aydın
Mehmet Rahşan
Kübra İmren Siyahdemir
Feyza Civelek/ kaynak: haber7
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