Eğer bu varsa bal gibidir: İşte iyi karpuzu anlamanın 3 işareti!

İYİ KARPUZU YAPAY ZEKA SEÇEMEZ! Günümüzde yapay zeka birçok alanda kullanılmasıyla öne çıkıyor. İşte okulda ya da günün her anında başucumuzda olan yapay zeka, meyve sebze seçiminde bile kullanılmaya başladı. Birçok kişi alacağı karpuzun fotoğrafını yapay zekaya atarak iyi bir karpuz seçmek istiyor. Ancak iyi ve tatlı bir karpuz seçimi görüntüden anlaşılamıyor. İşte karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken 3 püf nokta.