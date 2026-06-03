Başkan Şahin 18 ilçe başkanıyla VKS üzerinden bir araya geldi

K Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, teşkilat çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 18 ilçe başkanıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda saha çalışmalarını teknolojik imkânlarla destekleyen AK Parti Afyonkarahisar Teşkilatı, dijital iletişim araçlarını da aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği VKS toplantısında teşkilat faaliyetlerini değerlendirdi. VKS görüşmesinde İl Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Şanlı da yer aldı.

Toplantıda saha çalışmaları, üye ziyaretleri, yeni üye kazanım faaliyetleri, vatandaşlarla buluşmalar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek programlar ele alındı. İlçe başkanlarından bölgelerindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahin, teşkilatın her kademesinin vatandaşla güçlü bağ kurmasının önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Şahin, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temelinde güçlü teşkilat, güçlü iletişim ve güçlü Türkiye hedefi bulunmaktadır. Bizler sadece sahada değil, teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanarak dijital alanda da teşkilat çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Afyonkarahisar’ımızın 18 ilçesindeki teşkilatlarımızla düzenli olarak bir araya geliyor, istişare kültürümüzü canlı tutuyoruz. Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirdiğimiz toplantılarla hem zamandan tasarruf ediyor hem de teşkilat çalışmalarımıza anlık olarak yön verebiliyoruz.” dedi.

Şahin açıklamasında ayrıca, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için sahada, gönüllerde ve dijital platformlarda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Her ilçemizde vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye, üye çalışmalarımızı artırmaya ve teşkilatımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.