Mavi balinayı unutun, dünyanın en büyük canlısı yeraltından çıktı! Ağırlığı tam 35 bin ton, yaşı ise binlerce yıl

ABD'nin Oregon eyaletindeki Malheur Ulusal Ormanı'nda yürütülen bilimsel araştırmalar, dünyanın bilinen en büyük canlı organizmasının bir balina ya da devasa bir ağaç değil, yeraltında sinsice büyüyen bir mantar olduğunu tescilledi. Yaklaşık 9,5 kilometrekarelik akılalmaz bir alanı kaplayan ve halk arasında "bal mantarı" olarak bilinen parazitik Armillaria ostoyae türünün, laboratuvarda yapılan DNA doku testleri sonucunda tek bir genetik bireye ait olduğu kesinleşti. Yeraltındaki miselyum iplikçikleriyle ağaç köklerini sararak koca bir ormanı kurutan bu devasa canlının ağırlığının 35 bin tona kadar ulaştığı ve yaşının 8 bin 500 yıla kadar dayanabileceği tahmin ediliyor.