  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonların gözü bu hesapta: En düşük emekli maaşı zammında yeni tablo netleşti Gizli bilgileri Ruslara satmıştı! Eski MİT'çi hapisten bakın kim kaçırmış! Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu Anlattığı “Kürt kadın” fıkrası büyük tepki çekmişti! DEM Parti, Rahmi Koç’un aklını aldı: Hiç utanma yok Gemlik'te kahreden son! 24 saattir her yerde aranan 75 yaşındaki yaşlı adamdan acı haber geldi! Trump'tan sürpriz açıklama! 'Bölgeden çekileceğiz' Karı koca aynı hastalıktan aynı gün ameliyat oldu: Şimdi 20, 22, 25 yaşları seviyesine indi... Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Mavi balinayı unutun, dünyanın en büyük canlısı yeraltından çıktı! Ağırlığı tam 35 bin ton, yaşı ise binlerce yıl
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mavi balinayı unutun, dünyanın en büyük canlısı yeraltından çıktı! Ağırlığı tam 35 bin ton, yaşı ise binlerce yıl

ABD'nin Oregon eyaletindeki Malheur Ulusal Ormanı'nda yürütülen bilimsel araştırmalar, dünyanın bilinen en büyük canlı organizmasının bir balina ya da devasa bir ağaç değil, yeraltında sinsice büyüyen bir mantar olduğunu tescilledi. Yaklaşık 9,5 kilometrekarelik akılalmaz bir alanı kaplayan ve halk arasında "bal mantarı" olarak bilinen parazitik Armillaria ostoyae türünün, laboratuvarda yapılan DNA doku testleri sonucunda tek bir genetik bireye ait olduğu kesinleşti. Yeraltındaki miselyum iplikçikleriyle ağaç köklerini sararak koca bir ormanı kurutan bu devasa canlının ağırlığının 35 bin tona kadar ulaştığı ve yaşının 8 bin 500 yıla kadar dayanabileceği tahmin ediliyor.

1
#1
Foto - Mavi balinayı unutun, dünyanın en büyük canlısı yeraltından çıktı! Ağırlığı tam 35 bin ton, yaşı ise binlerce yıl

Dünyanın bilinen en büyük organizmasının bir balina ya da ağaç değil, ABD’nin Oregon eyaletindeki Malheur Ulusal Ormanı’nda yeraltında büyüyen bir mantar olduğu açıklandı. Yaklaşık 9,5 kilometrekarelik (4 mil kare) bir alanı kaplayan devasa canlının ağırlığının 7 bin 500 ile 35 bin ton arasında değiştiği, yaşının ise 2 bin ile 8 bin 500 yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.

#2
Foto - Mavi balinayı unutun, dünyanın en büyük canlısı yeraltından çıktı! Ağırlığı tam 35 bin ton, yaşı ise binlerce yıl

Söz konusu organizma, ilk olarak 1988 yılında ABD Orman Servisi’nde görev yapan orman patoloğu Greg Whipple tarafından tespit edildi. Doğu Oregon’daki göknar, çam ve diğer iğne yapraklı ağaçların gruplar halinde kurumasını inceleyen Whipple, kök sistemlerinde yaptığı araştırmalar sonucunda ölümlere halk arasında “bal mantarı” olarak bilinen parazitik Armillaria ostoyae mantarının yol açtığını belirledi.

#3
Foto - Mavi balinayı unutun, dünyanın en büyük canlısı yeraltından çıktı! Ağırlığı tam 35 bin ton, yaşı ise binlerce yıl

Verilen bilgilere göre, mantarın sonbaharda toprak yüzeyine çıkan bal renkli şapkaları buzdağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. Organizmanın asıl büyük kısmı, yeraltında “hif” adı verilen ince beyaz iplikçiklerin oluşturduğu “miselyum” tabakasından meydana geliyor. Toprak altında yılda ortalama 0,2 ila 1 metre (0,7 – 3,3 fit) hızla ilerleyen miselyum, “rizomorf” adı verilen siyah, ip benzeri yapılarla ağaç köklerini sararak ölümlerine neden oluyor. Mantarın yaş tahmini ise doğrudan tarihleme yerine, mevcut yayılma alanı ile yıllık büyüme hızının oranlanmasıyla hesaplandı. 2 bin 385 dönümlük mevcut büyüklük ve ilerleme hızı baz alındığında, organizmanın yaşının 2 bin ile 8 bin 500 yıl arasında olduğu hesaplandı. Yaş aralığının bu denli geniş olmasının, mantarın tarihsel süreçteki yayılma hızının değişkenlik gösterebilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Bu mantıkla dünyanın en büyük canlısı gezegenin kendisi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum
Gündem

Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum

Medya dünyasının ünlü isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatının ardından, kamuoyunda kendisinden bir açıklama beklenen eski milletvekili ve kend..
Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu
Avrupa

Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaş..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia
Gündem

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Gazeteci Erdem Atay, Ankara’da konuşulan önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekili Ali Mahir Ba..
Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ta meydana gelen katliam gibi kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında dava bulunan ve yargı süreci devam eden parti yöneticileri ile belediye başkanlarının CH..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23