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Dünya 'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi!
Dünya

'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi!

Kazakistan yönetimi ülke genelinde Müslüman kadınlara karşı peçe yasağını uygulamaya sert adımlarla devam ediyor!

Kazakistan yönetimi ülke genelinde Müslüman kadınlara karşı peçe yasağını uygulamaya sert adımlarla devam ediyor!

Müslümanların özgürlüğüne darbe olan yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 1179 kişi sorumlu tutuldu.

Kazakistan'da kamusal alanlarda peçe takan 1000'den fazla Müslüman kadına ceza verildi.

Kazakistan medyasının aktardığı habere göre yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 1179 kişi sorumlu tutuldu. İlk ihlalde yalnızca uyarı cezası verildi.

 

GÜVENLİK BAHANESİYLE PEÇE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ

Yasa yüzü kapatan kıyafetlerin kullanılmasını yasaklıyordu.

Tıbbi nedenler, kötü hava koşulları, resmi görevler ile spor veya kültürel etkinliklere katılım istisna kapsamında tutuluyor.

İlk ihlalde uyarı cezası verilirken bir yıl içinde tekrarlanan ihlallerde ise yaklaşık 77 dolar (yaklaşık 3500 Türk lirası) para cezası uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı, "Yasak yalnızca kamu güvenliğini sağlamayı amaçlıyor ve yüzü kapatan her türlü kıyafet için geçerli" açıklamasını yaptı.

 

DEVLET MÜFTÜSÜNDEN SKANDAL DESTEK

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yasayı Haziran 2025'te imzalamıştı. Kazakistan müftülüğü de kararı desteklemiş ve "Bu uygulama halkımızın geleneklerinde de yer almamaktadır. Gelin yasayı anlayalım ve ortak iyilik için birliği güçlendirelim" açıklamasını yapmıştı.

Diğer Orta Asya ülkeleri de son yıllarda benzer yasaklar getirmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Kırgızistan'da polis, peçe yasağını uygulamak için sokakta devriye geziyor.

Özbekistan'da peçe yasağını ihlal edenlere 250 doların üzerinde para cezası uygulanıyor.

Tacikistan ve Türkmenistan'da da benzer yasakların uygulandığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Vahap

İslama düşmansınız anladıkta barı kendinizi de kandırdığınız demokradı adına izin verebilirdiniz tabii gerçekçi iseniz.

Vasat

Dost türki cumhuriyetlermiş,çok dıramatik.Orada devlet müftüsü buada DİB.lığı var.
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