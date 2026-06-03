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Siyaset CHP'li üç vekilden “kurultay“ trafiği
Siyaset

CHP'li üç vekilden “kurultay“ trafiği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li üç vekilden "kurultay" trafiği

Dün Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, bu kez rotayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevirdi.

Dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.

Kurultay çağrısı yapan CHP'li üç milletvekili Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.

Üç isim, dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

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Yorumlar

Adem

Sonunda sen de yola geldin ve cumhur ittifakına katıldın Kılıçdaroğlu. Bunca zaman direttiğine pişmansındır herhalde. gel geeel, sen de gel, tek yol reis.

Osmanlı

CHP denilen 100 yıllık kabusun nihayet sonuna geldik.
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