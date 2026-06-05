Bakan Kacır'dan Başkan Şahin'e Kuzeyşehir için tebrik

Konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kentin yeni uydu kentleri olan Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de toplamda 14 bin konut projesini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzeyşehir’de 2 bin konutun temelini düzenlenen törenle attı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla yapılan tören ile kaliteli, güvenli ve erişilebilir konutları uygun fiyatlarla sunan Gazikonut aracılığıyla 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde konut projelerini hayata geçiriyor. Bu projeler, uydu kentlerde planlı yerleşimi güçlendirirken, vatandaşlara uygun fiyatla ev sahibi olma imkanı sağlıyor.



Güneyşehir’de 8 bin Kuzeyşehirde ise 6 bin konut yapacak Gazikonut, her 6 ayda bir 1000 konut teslim edilecek şekilde projelerine devam edecek.

KACIR: HAK ETTİĞİ EN GÜZEL HİZMETLERİ ASİL TÜRK MİLLETİ’NİN EVLATLARINA, FERTLERİNE SUNABİLMEK ADINA CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ



Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hizmet anlayışlarının “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” olduğunu aktararak şunları söyledi:



“Bizler taşıdığımız mesuliyeti, sorumluluğu, milletimizin emanetini iliklerine kadar hisseden Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 7 gün 24 saat tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte dur durak bilmeksizin taş üstüne taş koymaya bu milleti tarihin en şerefli milleti olan Türk Milleti’ni yeniden tarih tarihte hak ettiği konuma taşıyabilmek adına ve hak ettiği en güzel hizmetleri Asil Türk Milleti’nin evlatlarına, fertlerine sunabilmek adına canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bizim anlayışımız siyasetten anladığımız, devlet idaresinden anladığımız, belediyecilikten anladığımız bu.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ, İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ VE TÜM İLGİLİ KURUMLARIMIZ HEM ÇOK TECRÜBELİ HEM DE ÇOK BAŞARILI



Gazi şehrin belediyeler aracılığıyla hizmet konusunda çok şanslı olduğunu dile getiren Bakan Kacır, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:



“Hem büyükşehir belediye başkanımız, hem ilçe belediye başkanlarımız hem de tüm ilgili kurumlarımız hem çok tecrübeli hem de çok başarılı. Burada gördüğünüz bu konutlar sadece şu anda üst yapıda gördüğümüz binalardan ibaret değil. Bütün bu alan daha birkaç sene öncesinde bomboş bir alan iken bütün altyapısıyla aslında üzerinde en modern şehir yapısının geleneklerimizin de dikkate alındığı bir anlayışla kurulmasını sağlayacak şekilde düzenlendi, hazırlandı, tanzim edildi. Gelirken gördük. Türkiye'nin en güzel okul binaları bu alanda Gaziantep'in çocukları için inşa edildi. Büyükşehir belediye başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'yi ve bütün ekibini yürekten tebrik ediyorum.”

BURASI TÜRKİYE'DE ÜRETİMİN KALBİNİN ATTIĞI YER



"Hem insanımızın hak ettiği konutlara, yaşam alanlarına kavuşması hem de iktisadi kalkınmanın sanayinin üretim gücümüzün ihracatın, rekabet gücümüzün yükselmesi için çok öncelikli olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. Burası Türkiye'de üretimin kalbinin attığı yer. İstiyoruz ki hemen organize sanayi bölgemizin yanı başında kurulu olan bu Kuzeyşehir ve önümüzdeki dönemde yine Gaziantep'in tüm Türkiye'de öncülük edeceği organize sanayi bölgesi lojman projesi, atacağımız tüm bu adımlarla çalışanlarımızın çok daha nitelikli bir yaşam alanı imkanına kavuşması aynı zamanda iş yerlerine yakın yerlerde ikamet etme fırsatı bulmaları, böylelikle gün içerisinde zaman kaybı yaşamamaları, ayrıca kira maliyetlerinin altında kalmamaları, uygun koşullarda ev sahibi ya da lojman kullanıcısı olabilmeleri gibi fırsattan oluşturacak.”

ŞAHİN: YUVA, EN KARANLIKTA IŞIĞIN YANDIĞI YERDİR



Gaziantep Valisi ile birlikte tüm kurumların katılımıyla Gaziantep Modeli oluşturulduğunun vurgusunu yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende şu ifadeleri kullandı:



“Yuva çok önemli. Yuva, en karanlıkta ışığın yandığı yerdir. Güvendiğin limandır, sıcaklıktır, emanettir, muhabbettir, sevdadır, sevgidir, saygıdır. Buranın bir hikayesi var. Belediye Başkan adayı oldum. Şehirde çok ciddi konut ihtiyacı var. Burası beş buçuk milyon metrekare alan hazine arazisi. Bugün yaptığımızı daha biz yetmişli yıllarda başarsaydık her yaptığımız fabrikanın yanına bir yaşam alanı koysaydık ne bu kadar trafik olurdu ne de işverenin servis maliyeti olurdu.”



Önce yolları yaptık. Ben kiradan kurtulmak istiyorum, ‘kira öder gibi el sahip olmak istiyorum’ diyene bir taraftan TOKİ’den bir taraftan da belediyelerimiz, ilçe belediyemiz kendi gücü üstünde konut üretiyor."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci ise yürütülen çalışmalar için Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.



Programda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Haz, Gazi Konut projelerine ve konutların özelliklerine değinerek bilgilendirmede bulundu.



Konuşmaların ardından protokol düğmeye basarak 2 bin konutun temellerini attı. Tören sonrası örnek daireler protokol üyeleri tarafından incelendi.