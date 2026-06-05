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Gündem Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ege Denizi'nde provokasyon peşinde koşan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, Bodrum açıklarında Türk teknelerini gayriahlaki bir şekilde takibe alarak yeni bir kışkırtmaya yeltendi.

Bölgede devriye gezen ve mavi vatanın her bir karışını sinsi düşmanlara karşı koruyan Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki bir denizaltımız, Yunan unsurlarının bu hadsizliğini anında tespit etti.

Türk teknelerini adım adım izleyen Yunan gemisinin tam önünde, adeta bir deniz canavarı gibi birdenbire su yüzeyine çıkan dev Türk denizaltısı, Atina'nın paralı askerlerine ecel terleri döktürdü.

Bodrum sularında Türk bayraklı tekneleri taciz ederek güç gösterisi yapmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botu, denizaltımızın heybetli gövdesiyle denizin bağrından filizlendiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Karşılarında Türk donanmasının çelikten gücünü bulan korkak Yunan unsurları, takibi anında bırakarak son sürat kendi sularına doğru kaçmak zorunda kaldı.

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