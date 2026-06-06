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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Eskişehir'de akıllara zarar büyü cinayeti! Koyunlarımın gözü şişti diye komşusunu demir çubukla vahşice katletti!
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Eskişehir'de akıllara zarar büyü cinayeti! Koyunlarımın gözü şişti diye komşusunu demir çubukla vahşice katletti!

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde geçen yıl meydana gelen ve kan donduran vahşi cinayetin davasında, katil zanlısının mahkemedeki akılalmaz savunması adeta kan dondurdu.

#1
Foto - Eskişehir'de akıllara zarar büyü cinayeti! Koyunlarımın gözü şişti diye komşusunu demir çubukla vahşice katletti!

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde Ahmet Çalık'ı önce babasının otomobiliyle ezen, ardından da araçtan inip elindeki demir çubukla kafasına vurarak canice katleden tutuklu sanık Yalçın Namal, hakim karşısına çıktı. Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılanan cani, cinayeti maktulün kendisine büyü yaptığı ve cin musallat ettiği gerekçesiyle işlediğini itiraf ederek pes dedirtti.

#2
Foto - Eskişehir'de akıllara zarar büyü cinayeti! Koyunlarımın gözü şişti diye komşusunu demir çubukla vahşice katletti!

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 10 Kasım 2025 tarihinde Yalçın Namal, Ahmet Çalık'a, babasına ait otomobille çarpmış, akabinde de araçtan inerek, elindeki demir çubukla darp etmişti. Başına aldığı darbelerle yaralanan Ahmet Çalık, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Yalçın Namal'ın kullandığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulunurken, şüpheli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir aşevinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne ‘ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle dava açıldı.

#3
Foto - Eskişehir'de akıllara zarar büyü cinayeti! Koyunlarımın gözü şişti diye komşusunu demir çubukla vahşice katletti!

Bugün Eskişehir Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yalçın Namal'ın yanı sıra öldürülen Ahmet Çalık'ın eşi Fatma Çalık ile çocukları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

#4
Foto - Eskişehir'de akıllara zarar büyü cinayeti! Koyunlarımın gözü şişti diye komşusunu demir çubukla vahşice katletti!

Duruşmada, Ahmet Çalık'ın kendisine büyü yaptığını ve koyunlarının gözlerinin şiştiğini düşündüğünü, bu nedenle saldırdığını ifade eden sanık Namal, "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Ahmet'in cinleri bana ve hayvanlara musallat ettiğini düşünüyordum. Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet'e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim. Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfür etti, ben de bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve ölmediğini görünce öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı" dedi.

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