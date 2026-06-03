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Ekonomi SOCAR Türkiye, Uluslararası 'Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katıldı
Ekonomi

SOCAR Türkiye, Uluslararası 'Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SOCAR Türkiye, Uluslararası 'Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katıldı

SOCAR Türkiye, Bakü’de düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağındaki vizyonunu kapsamında, yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’de oluşturduğu entegre endüstri gücünü ve enerji ekosistemindeki stratejik rolünü ziyaretçilerle paylaştı.

SOCAR Türkiye, Bakü’de düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağındaki vizyonunu kapsamında, yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’de oluşturduğu entegre endüstri gücünü ve enerji ekosistemindeki stratejik rolünü ziyaretçilerle paylaştı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, Bakü Enerji Haftası kapsamında bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’na (COG) katıldı. SOCAR Türkiye, fuar kapsamında hazırladığı özel standında Türkiye’deki stratejik yatırımlarını, grup şirketleri arasındaki güçlü sinerjiyi, entegre iş modelini ve bölgesel enerji ekosistemine sağladığı katma değeri ziyaretçilerle paylaştı.

SOCAR’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bölgenin en büyük enerji organizasyonlarından biri olarak kabul edilen fuar, 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakü Expo Center’da düzenlendi. SOCAR Türkiye üst yönetiminin de katılım sağladığı fuar kapsamında, kamu ve özel sektör yöneticileri SOCAR Türkiye standını ziyaret ederek şirketin Türkiye’deki stratejik yatırımları, entegre iş modeli ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm vizyonu hakkında bilgi aldı.

SOCAR Türkiye, fuar boyunca Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret ve SOCAR Fiber başta olmak üzere grup şirketleriyle oluşturduğu güçlü entegrasyon modelini ve ortak büyüme yaklaşımını kapsamlı bir içerik kurgusuyla aktardı.

SOCAR Türkiye, fuar boyunca Türkiye’de yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırımla faaliyet yürüttüğü grup şirketleri Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret ve SOCAR Fiber bünyesinde hayata geçirilen sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve dönüşüm odaklı çalışmaları ve SOCAR Türkiye’nin yeni iş ortaklıklarını tanıttı. Şirketin entegre iş modeli, grup şirketleri arasındaki güçlü sinerji ve Türkiye’nin stratejik enerji ekosistemine sağladığı katma değer ziyaretçilere aktarıldı.

Stand alanında yer alan ekranlarda SOCAR Türkiye’nin kurumsal tanıtım filmi ile şirketin Türkiye’de yarattığı ekonomik ve endüstriyel katma değeri anlatan özel içerikler gösterildi. Ayrıca SOCAR Türkiye’nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmaları, yeşil enerji yatırımları, biyoteknoloji uygulamaları, kimyasal geri dönüşüm projeleri ve SOCAR Ar-Ge’nin geliştirdiği yenilikçi çözümler ziyaretçilere aktarıldı.

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov fuarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Enerji sektöründeki dönüşüm artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; teknoloji, sürdürülebilirlik ve entegre iş modelleriyle şekilleniyor. Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırımımızla, Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılayarak enerji alanındaki cari açığın azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Grup şirketlerimiz arasındaki güçlü sinerji sayesinde rafineriden petrokimyaya, lojistikten yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir stratejik enerji ekosistemi oluşturuyoruz. Dijitalleşme ve Ar-Ge odaklı yaklaşımımızla hem sektörün dönüşümüne katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin enerji üssü olma vizyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz.”

 

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