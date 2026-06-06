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Spor Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Gürcüce şarkı söylediği video yayınlandı!
Spor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Gürcüce şarkı söylediği video yayınlandı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Barış Alper Yılmaz'ın henüz Galatasaray'a transfer olmamış iken söylediği Gürcü halk türküsü kaydı yayınlandı.

Barış Alper Yılmaz'ın henüz Galatasaray'a transfer olmamış iken söylediği Gürcü halk türküsü kaydı yayınlandı.

Barış Alper Yılmaz'ın henüz Galatasaray'a transfer olmamış iken söylediği Gürcü halk türküsü kaydı yayınlandı. Halk şarkısının adının 'Eg Sakhe' olduğu, sözlerinde ise kanarya ile kartalın büyük aşkını baltalayıp onları avlayan aslanı anlattığı ortaya çıktı.

Alican Öztekin - Yeni Akit

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