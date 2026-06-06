Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Gürcüce şarkı söylediği video yayınlandı!
Barış Alper Yılmaz'ın henüz Galatasaray'a transfer olmamış iken söylediği Gürcü halk türküsü kaydı yayınlandı.
Barış Alper Yılmaz'ın henüz Galatasaray'a transfer olmamış iken söylediği Gürcü halk türküsü kaydı yayınlandı.
Barış Alper Yılmaz'ın henüz Galatasaray'a transfer olmamış iken söylediği Gürcü halk türküsü kaydı yayınlandı. Halk şarkısının adının 'Eg Sakhe' olduğu, sözlerinde ise kanarya ile kartalın büyük aşkını baltalayıp onları avlayan aslanı anlattığı ortaya çıktı.
Alican Öztekin - Yeni Akit