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Gündem Özgür Özel’den iki yüzlü siyaset: Salı günü servete giydirdi, perşembe günü önünü ilikledi
Gündem

Özgür Özel’den iki yüzlü siyaset: Salı günü servete giydirdi, perşembe günü önünü ilikledi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Özgür Özel’den iki yüzlü siyaset: Salı günü servete giydirdi, perşembe günü önünü ilikledi

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'deki liderlik tartışmaları ve Koç Holding'in 100. yıl etkinliği üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

Koç Holding'in 100. yıl kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmamasına dikkat çeken Karahasanoğlu, etkinliğe CHP adına Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in davet edilmesini sorguladı. Yazısında, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun döndüğünü hatırlatan Karahasanoğlu, buna rağmen Koç Holding'in tercihinin Özgür Özel'den yana olmasının siyasi bir mesaj içerdiğini savundu.

Karahasanoğlu, Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmada "servet sahiplerinin yeterince vergi ödemediği" yönündeki eleştirilerini hatırlatarak, aynı Özgür Özel'in birkaç gün sonra Koç Holding'in patronları Rahmi Koç ve Ali Koç ile samimi görüntüler vermesinin çelişki oluşturduğunu öne sürdü.

Yazısında Koç Holding yönetimine de eleştiriler yönelten Karahasanoğlu, Ali Koç'un Özgür Özel'in servet sahiplerini hedef alan açıklamalarına karşı herhangi bir tepki göstermediğini belirtti. CHP'nin ekonomik eleştirilerinin samimiyetinin sorgulanması gerektiğini ifade eden Karahasanoğlu, Özgür Özel'in yüksek vergiler üzerinden hükümeti eleştirirken Türkiye'nin üretim kapasitesi ve sanayileşme sorunlarına yeterince değinmediğini savundu.

Koç Holding'in Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken Karahasanoğlu, Özgür Özel'in ithalat vergilerini eleştirmek yerine büyük sanayi kuruluşlarına neden yüksek teknoloji ürünlerinde yeterli yerli üretim gerçekleştirilemediğini sorması gerektiğini belirtti.

Yazısını, "Koç'un yanına gidip fotoğraf vermek kolay; asıl mesele servet sahiplerine yönelik eleştirilerde samimi olup olmadığını göstermektir" değerlendirmesiyle tamamlayan Karahasanoğlu, Özgür Özel'in söylemleri ile eylemleri arasında tutarsızlık bulunduğunu ileri sürdü.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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