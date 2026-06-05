Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

Ukrayna'daki savaşta batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuşan Putin, buna rağmen kendilerinin Dünya ekonomisinden tecrit edilmediğini savunarak, "Rusya'ya karşı uluslararası tecrit başından beri olmadı. Sadece Joe Biden döneminde buna dair çabalar oldu. Biz ABD pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz. ABD'nin çıkarına olan hiçbir proje durmadı" ifadelerini kullandı. Dünyada egemenlik savaşının hız kazandığını da söyleyen Vladimir Putin, "Ülkelerin, hızla değişen dünyada kendi yerlerini sağlama almaya çalışmaları nedeniyle egemenlik yarışı giderek hız kazanıyor. Rusya, zorlu uluslararası ortama rağmen egemenliğini güçlendiriyor, ortaklıklarını genişletiyor ve küresel sahnedeki konumunu pekiştiriyor" şeklinde konuştu.