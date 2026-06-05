Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

"MEKTUBU İNCELEDİM" - Putin, Zelenskiy'in kendisine hitaben yazdığı mektubu yüzeysel olarak incelediğini söyleyerek, "Mektubu inceledim. Bu mektubun içeriğinde bazı kaba unsurlar var. Amaç görüşme için bir ortam oluşturmak mı yoksa bu görüşmenin yapılamayacağı bir ortam oluşturmak mı? Kiev bir yandan görüşme talep ediyor, diğer yandan Starobelsk'e yönelik saldırı gibi korkunç suçlar işliyor. Zelenskiy ile bir görüşme, ancak belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için görüşmeyi anlamlı bulmuyorum" dedi.