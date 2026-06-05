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Dünya
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Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum
AA Giriş Tarihi:

Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Ukrayna'da devam eden savaşı ve bu savaşın sonlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşme teklifine ilişkin konuştu.

#1
Foto - Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

"MEKTUBU İNCELEDİM" - Putin, Zelenskiy'in kendisine hitaben yazdığı mektubu yüzeysel olarak incelediğini söyleyerek, "Mektubu inceledim. Bu mektubun içeriğinde bazı kaba unsurlar var. Amaç görüşme için bir ortam oluşturmak mı yoksa bu görüşmenin yapılamayacağı bir ortam oluşturmak mı? Kiev bir yandan görüşme talep ediyor, diğer yandan Starobelsk'e yönelik saldırı gibi korkunç suçlar işliyor. Zelenskiy ile bir görüşme, ancak belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için görüşmeyi anlamlı bulmuyorum" dedi.

#2
Foto - Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

Sözlerinin devamında çatışmanın sona ermesi için kalıcı anlaşmalar yapılması gerektiğini savunan Putin, "Rusya'nın çatışmanın kısa vadeli durdurulmasına değil, uzun vadeli ve tarihi bir perspektife dayanan anlaşmalara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

"BİZ İLERLİYORUZ" - Vladimir Zelenskiy'nin baş başa görüşme teklifini reddeden Putin, Rus ordusuna da seslenerek, "O mektupta amacımızın Donbass'ı özgürleştirmek olduğu belirtiliyor. Ancak bunun asla başarılamayacağı söyleniyor. Kiev, bu yılın başından beri Luhansk'ın tamamının Rusya'nın kontrolünde olduğunu bilmiyor mu? Donetsk'te Kiev ordusunun kontrolündeki alanın yüzde 15'in altında olduğunu bilmiyor mu? Biz ilerliyoruz. Bunu başaracağımızdan şüphem yok. Çalışın kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

Ukrayna'daki savaşta batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuşan Putin, buna rağmen kendilerinin Dünya ekonomisinden tecrit edilmediğini savunarak, "Rusya'ya karşı uluslararası tecrit başından beri olmadı. Sadece Joe Biden döneminde buna dair çabalar oldu. Biz ABD pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz. ABD'nin çıkarına olan hiçbir proje durmadı" ifadelerini kullandı. Dünyada egemenlik savaşının hız kazandığını da söyleyen Vladimir Putin, "Ülkelerin, hızla değişen dünyada kendi yerlerini sağlama almaya çalışmaları nedeniyle egemenlik yarışı giderek hız kazanıyor. Rusya, zorlu uluslararası ortama rağmen egemenliğini güçlendiriyor, ortaklıklarını genişletiyor ve küresel sahnedeki konumunu pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Putin açık açık söyledi: Görüşmeyi anlamlı bulmuyorum

Putin ayrıca Rusya ile iyi ticari ilişkileri olan Hindistan'a baskı yapıldığını, ancak Hindistan'ın buna boyun eğmediğini dile getirirken, Rusya'nın kamu borcunun yüzde 16 düzeyinde olduğunu, Avrupa'nın ise yüzde 80 dolayında kamu borcunun bulunduğunu ifade etti.

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