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Dünya Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İran'a rest! "Burası sizin değil bizim ülkemiz"
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İran'a rest! "Burası sizin değil bizim ülkemiz"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İran'a rest! "Burası sizin değil bizim ülkemiz"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İran'a ve Devrim Muhafızları'na yönelik en sert çıkışlarından birini yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İran'a ve Devrim Muhafızları'na yönelik en sert çıkışlarından birini yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, cuma günü Hizbullah'a, İran'a ve Devrim Muhafızları'na yönelik en sert çıkışlarından birini yaptı. Avn İran'a, "Burası sizin ülkeniz değil, bizim ülkemiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki röportajında Avn, "Ülkemize müdahale etmek sizin işiniz değil" ifadelerini kullandı.

Avn ayrıca Tahran'ı, ABD ile yürüttüğü müzakerelerde Lübnan'ı "pazarlık kozu" olarak kullanmakla suçladı ve bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

 

CNN'e verdiği röportajda Avn, Hizbullah'ı ve Genel Sekreteri Naim Kasım'ı açıkça hedef aldı ve "Lübnan halkı sizin halkınız değildir" dedi. Avn, Hizbullah'ın savaştan çıkış için Lübnan'dan "geriye kalanı kurtarmak" amacıyla oturup konuşmaktan başka yol olmadığını anlaması gerektiğini söyledi.

Avn, Lübnan'ı bölgesel çatışmalardan uzak tutmaya çalıştığını defalarca dile getirdi ve ülkenin egemenliği ile güvenliğine ilişkin kararların yalnızca Lübnan devleti tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da cuma günü İran'a "Lübnan'ı Washington'la müzakerelerinde pazarlık kozu olarak kullanmayı bırakma" çağrısında bulundu.

Selam, Lübnan için BM yardım çağrısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "İran'a bir söz söyleyebilirsem, şudur: Güneyimize merhamet edin, onu ve halkını müzakerelerinizin şartlarını iyileştirmek için yalnızca bir pazarlık kozu olarak görmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News

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