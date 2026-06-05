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Dünya Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Muhsin Rızai, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

'GÖRÜŞMELER ÇIKMAZDA VE TRUMP BU ÇIKMAZI KIRMALI'

ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı olduğunu söyleyen Rızai, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı" dedi.

 

ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmayı kabul etmesine bağlı olduğu vurgulayan Hamaney'in askeri danışmanı, "Bu bizim paramız, Amerika’nın değil. Eğer Trump, İran’la bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar, İran’ın Trump’a duyacağı güven için bir testtir; bu testten Amerika’nın geçmesi gerekir ve böylece yol açılır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ata

nasıl bir sonuç çıksın ki... sonuç çıkması için iranın abd.nin bütün üst düzeyini öteki dünyaya göndermesi lazım... eh o da pek mümkün değil... yani iran el mahkum yenilenlerin safında...

ata

cılkı çıkma böyle bi şey herhalde...
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