Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

'GÖRÜŞMELER ÇIKMAZDA VE TRUMP BU ÇIKMAZI KIRMALI'

ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı olduğunu söyleyen Rızai, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı" dedi.

ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmayı kabul etmesine bağlı olduğu vurgulayan Hamaney'in askeri danışmanı, "Bu bizim paramız, Amerika’nın değil. Eğer Trump, İran’la bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar, İran’ın Trump’a duyacağı güven için bir testtir; bu testten Amerika’nın geçmesi gerekir ve böylece yol açılır" ifadelerini kullandı.