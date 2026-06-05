Tüm dünyaya duyurdular: The Guardian'dan Barış Alper sürprizi

Haberde, Barış Alper Yılmaz’ın daha önce verdiği şu samimi demeç hatırlatıldı: - Babam kasaptı. Onun sayesinde büyürken çok fazla et yedim ve gücümün kaynağının da bu olduğuna inanıyorum. İngiliz basını, Barış Alper'in zaman zaman oyun içi tercihleri nedeniyle eleştirilmesine de değindi. Takımdaki bazı teknik oyuncuların zarafetine ve ince becerilerine her zaman sahip olmamasının taraftarları bazen hayal kırıklığına uğratabildiği belirtilirken, şu şerh düşüldü: