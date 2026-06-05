Tüm dünyaya duyurdular: The Guardian'dan Barış Alper sürprizi
The Guardian, Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı mercek altına aldı. 'Tank' lakaplı oyuncunun durdurulamaz gücünün sırrını babasının mesleğine bağladı.
The Guardian, Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı mercek altına aldı. 'Tank' lakaplı oyuncunun durdurulamaz gücünün sırrını babasının mesleğine bağladı.
Dünya Kupası öncesi tüm takımları mercek altına alan İngiliz medya devi The Guardian, A Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için çarpıcı bir portre kaleme aldı. Yıldız oyuncunun fiziksel gücüne vurgu yapılan analizde, Barış Alper’in samimi bir itirafına da yer verildi.
The Guardian, Barış Alper Yılmaz’ın sahadaki durdurulamaz fiziğini ve bitmek bilmeyen enerjisini ön plana çıkararak oyuncuya takılan "Tank" lakabına dikkat çekti. Hem güçlü, hem hızlı hem de teknik becerileri yüksek bir kanat oyuncusu olarak tanımlanan milli futbolcunun, bu ham gücünün kaynağını Rize'deki köklerine ve babasının mesleğine bağladığı belirtildi.
Haberde, Barış Alper Yılmaz’ın daha önce verdiği şu samimi demeç hatırlatıldı: - Babam kasaptı. Onun sayesinde büyürken çok fazla et yedim ve gücümün kaynağının da bu olduğuna inanıyorum. İngiliz basını, Barış Alper'in zaman zaman oyun içi tercihleri nedeniyle eleştirilmesine de değindi. Takımdaki bazı teknik oyuncuların zarafetine ve ince becerilerine her zaman sahip olmamasının taraftarları bazen hayal kırıklığına uğratabildiği belirtilirken, şu şerh düşüldü:
- Ancak en iyi gününde olduğunda, onu durdurmak neredeyse imkânsızdır.
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