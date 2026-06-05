Taraftarları şaşkına çeviren gelişme bu olsa gerek! Yok böyle bir bonus! Bu nasıl bir sözleşme...
Fenerbahçe'de Hakan Safi rüzgarı esmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de Hakan Safi rüzgarı esmeye devam ediyor.
Hakan Safi yılın transfer bombasını patlatmak için düğmeye bastı. Sporting’in 28 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Luis Suárez için reddedilmesi imkansız bir teklif hazırlandı. Portekiz ekibinde yıllık 2.5 milyon Euro kazanan yıldız oyuncuya Fenerbahçe’de tam 7.5 milyon Euro garanti maaş teklif edilirken, performansa dayalı bonus sözleşmesi dudak uçuklattı. Atacağı her 5 gol için ekstra 500 bin Euro (gol başına 100 bin Euro) alacak olan Suárez, 20 gol barajını aşması, gol kralı olması ve sarı-lacivertli ekiple Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda milyonlarca Euro'luk ekstra primlerin sahibi olacak.
Fenerbahçe’de başkanlık yarışı kızışırken Hakan Safi, Luis Suarez adını resmen açıkladı. Portekiz’in dünyaca ünlü spor gazetesi A Bola’nın manşetlerine taşınan habere göre; Hakan Safi’nin temsilcileri, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü Luis Suárez'in menajerleriyle anlaşmaya vardı.
Mali açıdan reddedilmesi neredeyse imkansız bir teklifle masaya oturan Hakan Safi yönetimi, Kolombiyalı milli oyuncuya 4. yıl opsiyonlu, toplamda 3+1 yıllık bir sözleşme sundu. Sporting’de yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Suárez’e, Fenerbahçe'ye imza atması durumunda tam 7.5 milyon Euro garanti maaş teklif etti.
Mali açıdan reddedilmesi neredeyse imkansız bir teklifle masaya oturan Hakan Safi yönetimi, Kolombiyalı milli oyuncuya 4. yıl opsiyonlu, toplamda 3+1 yıllık bir sözleşme sundu. Sporting’de yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Suárez’e, Fenerbahçe'ye imza atması durumunda tam 7.5 milyon Euro garanti maaş teklif etti.
- 5 Gol Atarsa: 500 bin Euro - 10 Gol Atarsa: 1 milyon Euro - 20 Gol Atarsa: 2 milyon Euro - Gol Kralı Olursa: 1 milyon Euro ekstra prim - Şampiyonlar Ligi Lig Aşamasına Katılım: 1 milyon Euro ekstra prim
28 yaşındaki golcünün Sporting ile olan mevcut sözleşmesinde 80 milyon Euro’luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Portekiz kulübünün ise bu transfer için kapıyı 40 milyon Euro'dan açtığı ve bu rakamın altına kesinlikle inmeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında.
A Bola'nın yorumu ise çok ilgi çekici: - İstanbul'dan gelen bu devasa mali teklif oyuncunun dikkatinden kaçmadı. Transfer henüz başlangıç aşamasında olsa ve kulüpler arası bonservis pazarlıklarına bağlı olsa da, Luis Suárez bu teklifi ekonomik açıdan göz ardı edilmesi imkansız bir fırsat olarak görüyor.
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