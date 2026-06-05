Taraftarları şaşkına çeviren gelişme bu olsa gerek! Yok böyle bir bonus! Bu nasıl bir sözleşme...

Hakan Safi yılın transfer bombasını patlatmak için düğmeye bastı. Sporting’in 28 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Luis Suárez için reddedilmesi imkansız bir teklif hazırlandı. Portekiz ekibinde yıllık 2.5 milyon Euro kazanan yıldız oyuncuya Fenerbahçe’de tam 7.5 milyon Euro garanti maaş teklif edilirken, performansa dayalı bonus sözleşmesi dudak uçuklattı. Atacağı her 5 gol için ekstra 500 bin Euro (gol başına 100 bin Euro) alacak olan Suárez, 20 gol barajını aşması, gol kralı olması ve sarı-lacivertli ekiple Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda milyonlarca Euro'luk ekstra primlerin sahibi olacak.