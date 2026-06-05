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Siyaset CHP'de kopuş sürüyor! Bir ilin CHP'li belediye başkanı daha istifa etti!
Siyaset

CHP'de kopuş sürüyor! Bir ilin CHP'li belediye başkanı daha istifa etti!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de kopuş sürüyor! Bir ilin CHP'li belediye başkanı daha istifa etti!

CHP'de parti içinde devam eden kavganın krize dönüşmesi sonrası yaprak dökümü başladı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Bilecen, yaptığı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecinde 31 Mart 2024'teki seçimlerde yüksek bir oy alarak belediye başkanı olduğunu belirtti.

Belediye başkanı seçildikten sonra CHP'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getiren Bilecen, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç, hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı. Bu sebepler çoğaldı. Mutlak butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan... Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz."

Bilecen, bağımsız olarak görevini sürdüreceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kilis'e daha iyi hizmetlere odaklanabilmek, siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum. Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Doğru olduğuna ve şehrime faydalı olacağı için bu kararı aldım. Bu kararı almamda başka da hiçbir sebep yoktur. Biz daha iyi hizmet vermek için bu yola giriyoruz. İnşallah doğru yol seçmişizdir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

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CHP'li Belediyede koltuk kavgası!

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Yorumlar

EDİLDİ

NEYLE TEHDİT EDİLDİ

Eren

Her istifa edeni doğruyu gördü sanmayın İmamoğlanının yeni oluşumunu bekliyor olabilirler
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