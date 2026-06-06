CHP'nin iki ayyaşı

38’inci Kurultay’da Ekrem İmamoğlu ile birlikte şaibeli şekilde CHP’yi ele geçiren, ancak “mutlak butlan” kararıyla parti yönetiminden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibinin alkole düşkünlüğü, ortaya saçılan yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Önceki gün ortaya çıkan görüntülerde, Özgür Özel ve Veli Ağbaba, önlerinde viski olduğu tahmin edilen bardaklarla uyumuş şekilde görülürlerken, kamuoyu yaşananlara büyük tepki gösterdi. İçkinin tümü ile serbestliğini isteyen Özgür Özel, seçimlerden önce patates soğan ucuzluğu yerine, “Büyük rakı”yı 140 Liraya düşürme sözüyle gündeme gelmiş, arkadaşlarıyla CHP’li Kamer Genç’in mezarı başında rakı içerken paylaştıkları fotoğraflar nedeniyle de toplum tarafından yadırganmıştı. Özgür Özel ve arkadaşlarının Antalya’da teleferik faciası yaşanırken yatta viski partisi yaptıklarına ilişkin görüntüler de aynı şekilde büyük tepki çekmişti.

GÖRÜNTÜLER UTANDIRDI

Gazeteci Tamar Tanrıyar’ın paylaştığı ve Özel ile Ağbaba’nın minibüsteki görüntüleri sosyal medyada viral olurken, vatandaşlar, “İçkiden başka icraatları yok”, “Bunlar mı iktidara gelip ülkeyi kalkındıracak?”, “CHP’nin zilzurna siyaset anlayışı”, “Kendi adamları bu görüntüleri servis etmiş. Daha adam bile seçemiyorlar, memleketi nasıl yönetecekler?”, “Etrafımız ateş çemberiyken, bunlara ülke teslim etmeye çalışanların aklından şüphe ederim”, “CHP halkla ilgisi olmayan, halkın içinde olmak gibi bir ödevi bulunmayan ancak! Halkçılık edebiyatını iyi yapan bir burjuva partisidir”, “Bir solcu olarak Allah devleti solculara vermesin, dürüst merkez sağcılar yönetsin. Benim inancım kalmadı”, “Liderlik yapacak kişi kötü alışkanlıklarla örnek olamaz. Bırak ülke yönetmeyi koyun güdemez. Ülke adına anlaşma imzaladığını düşünün, kafam iyiydi der Ekrem İmamoğlu gibi,hatırlamıyorum der. Allah fırsat vermesin” gibi yorumlarla iki kafadarı yerden yere vurdu.

SİZ BU ÜLKEYE LAYIK DEĞİLSİNİZ!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan DİNBİRSEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir; şunları dile getirdi: “Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden ve Türkiye’yi yönetme arzusuyla iddialı söylemlerde bulunan ana muhalefet partisinin önde gelen isimleri, bu toplumun yüzde 90’ının Müslüman olduğu gerçeğini unutuyorlar. Halkımız, toplumda örnek teşkil edecek siyasi duruşu olan, inanç değerlerine saygılı liderler ister her zaman. Oysa Özgür Özel ve etrafındakilerin yaşam tarzı ve fiiliyatları, Türkiye’yi yönetecek siyasi profile uygun değil. Bunun farkında değiller. Yaşam tarzlarıyla, davranışlarıyla halkın değerlerine, hassasiyetlerine aykırı tutumlar sergilerken, algıyla, propagandayla kendilerini başka türlü göstermeye çalışıyorlar. Toplumu aldatıyorlar. Ancak Allah bunların gerçek yüzlerini ortaya çıkarttırıyor. Bunlardan Türkiye’yi kurtarmak için bir vesile kılıyor. Onlara; siz bu ülkenin kültürüne, inanç değerlerine, örfüne uygun siyasetçi profiline sahip değilsiniz. Yaptıklarınızı toplum açık şekilde görüyor. Siz kendi kimliğinizle yaşamaya devam edin ve toplumun kimliğiyle, inanç değerleriyle oynamayın diyoruz.”

SİYASET CİDDİYET İŞİDİR

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı, Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu da şunları söyledi: “Siyaset, ciddiyet ve sorumluluk işidir. Toplumun karşısına çıkan herkes davranışlarının oluşturacağı algıyı da hesaba katmalıdır. Ancak bir kişinin veya partinin başarısı ya da başarısızlığı birkaç görüntüyle değil, ortaya koyduğu icraatlarla değerlendirilmelidir. Bir siyasetçinin özel hayatından çok, kamu görevini nasıl yerine getirdiği önemlidir. Eğer ortada kamu görevini ihmal eden bir durum varsa bunun somut delillerle ortaya konulması gerekir. Ancak siyasetin proje, çözüm ve vizyon yerine kişisel görüntüler üzerinden yürütülmesi de ülkeye bir şey kazandırmaz. Seçmenlerin asıl görmek istediği, ekonomik ve sosyal sorunlara yönelik gerçekçi çözümlerdir. Ancak söz konusu isimlerden de çözüm önerilerinden çok bu tür halkın hassasiyetlerine aykırı davranışlar geldiği gözlenmektedir.”