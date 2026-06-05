Kazakistan'da peçe yasağı büyüyor: Binlerce kadına CEZA!

Kazakistan medyasında yer alan haberlere göre, Haziran 2025'te yürürlüğe giren düzenleme kapsamında kamusal alanlarda peçe kullandığı tespit edilen 1179 kişi hakkında işlem yapıldı.

Mevzuata göre ilk ihlalde vatandaşlara uyarı veriliyor. Aynı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise yaklaşık 77 dolar para cezası uygulanıyor.

"Güvenlik" gerekçesi öne sürülüyor

Kazakistan yönetimi yasağın gerekçesini kamu güvenliği olarak açıklıyor.

Yasa kapsamında tıbbi nedenlerle kullanılan yüz kapatıcı ekipmanlar, kötü hava şartları, resmi görevler ile spor ve kültürel etkinlikler istisna tutuluyor.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Düzenleme herhangi bir dini grubu hedef almamaktadır. Amaç kamu güvenliğini sağlamak ve yüzün tanınmasını mümkün kılmaktır." ifadelerini kullandı.

Müftülükten yasağa destek

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından imzalanan yasa, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kazakistan Müftülüğü ise yasağa destek vererek yaptığı açıklamada, peçenin Kazak toplumunun geleneksel kıyafet kültüründe yer almadığını savundu. Müftülük, vatandaşlara yasal düzenlemelere uyma çağrısında bulundu.

Orta Asya'da benzer uygulamalar yayılıyor

Kazakistan'ın ardından diğer Orta Asya ülkelerinde de benzer uygulamalar dikkat çekiyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Kırgızistan'da güvenlik güçleri peçe yasağının uygulanması için sokak denetimleri gerçekleştiriyor.

Özbekistan'da yasağı ihlal edenlere 250 doların üzerinde para cezası uygulanırken, Tacikistan ve Türkmenistan'da da yüzü kapatan kıyafetlere yönelik çeşitli kısıtlamalar bulunuyor.

Tepkiler sürüyor

Karar, başta dini özgürlükler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor. Eleştirilerde, güvenlik gerekçesiyle getirilen uygulamaların Müslüman kadınların inançlarını yaşama özgürlüğünü sınırlandırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar ise Orta Asya'da son yıllarda dini semboller ve kıyafetler konusunda artan düzenlemelerin, devletlerin laiklik ve güvenlik politikalarıyla ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor.