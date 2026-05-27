Diş sağlığı bozuk olan çocukların muayenesi tam anlamıyla büyük sorun diyenler işte çözümü burada Hindistan'dan tehlikeli hamle: Türkiye'ye saldırsınlar diye füze ve İHA verecekler Türkiye'ye vermedikleri savaş uçakları başlarına bela açtı: Yeni sorunun büyüklüğü tam 100 milyon dolar Bursa'da dana paniği! Sebebi şaşırttı: Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı... Kimse engel olamadı Rusya'dan Türkiye'ye engel: Kimse bu karara anlam veremedi Ve en değerli nadir otlar sadece Türkiye'de var: Kimi sümbülü kimi kuşkonmazı biliyor... Talep o kadar artıyor ki... İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çocuklarda diş hekimi korkusu ve bitmek bilmeyen ağlama krizleri aileler için kabusa dönüşürken, modern pedodonti yöntemleri bu sorunu kökten çözüyor; uzmanlar, sedasyon ve dijital anestezi sayesinde miniklerin travmasız ve tamamen ağrısız bir şekilde tedavi edilebileceğini belirtiyor.

Çocuklarda ilk diş hekimi muayenesinin ağrı başlamadan, ilk dişlerin çıkmasıyla birlikte yapılması gerektiği belirtilirken erken yaşta kazanılan doğru ağız ve diş bakımı alışkanlıklarının ilerleyen yıllarda oluşabilecek birçok sorunun önüne geçtiği vurgulanıyor.

Birçok ailenin çocuklarını diş hekimine götürmek için ağrı oluşmasını beklediğini ifade eden Çelikel, bunun en sık yapılan hatalardan biri olduğuna dikkat çekti. İlk diş hekimi deneyiminin ağrı ve tedaviyle başlamasının çocuklarda kaygı oluşturabileceğini belirten Çelikel, “Çocukların ilk diş hekimi muayenesi, ilk diş çıktıktan sonra ya da en geç 1 yaşına kadar yapılmalıdır. Bu ziyaretin amacı tedavi değil, çocuğun diş hekimi ortamına alışması ve ağız gelişiminin değerlendirilmesidir” dedi.

Erken yaşta yapılan kontrollerin birçok sorunun önüne geçtiğini vurgulayan Çelikel, “Koruyucu hekimlik, tedaviden çok daha kolay ve konforludur. Düzenli kontroller sayesinde çürük oluşmadan önlem alınabilir, yanlış beslenme alışkanlıkları düzeltilebilir ve biberon çürüğü gibi problemler engellenebilir. Süt dişleri geçici olmasına rağmen büyük önem taşır. Bu dişler çocuğun rahat beslenmesine yardımcı olur. Konuşma gelişimini destekler ve daimi dişler için yer tutucu görevi görür” ifadelerini kullandı. Süt dişlerinde oluşan çürüklerin yalnızca geçici bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Çelikel, “Süt dişlerindeki çürükler ağrı ve enfeksiyona yol açabilir. Ayrıca alttan gelecek daimi dişleri de olumsuz etkileyebilir. Erken çekilen süt dişleri ise ilerleyen dönemde diş diziliminde bozukluklara neden olabilir” diye konuştu.

İlk diş hekimi ziyaretinin kısa, sakin ve olumlu geçmesi gerektiğini belirten Çelikel, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Çocukları korkutacak ifadelerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Çelikel, “İğne yapmayacak, acımayacak gibi cümleler kurulmamalı. Çünkü bu ifadeler çocukta henüz korku yokken bile kaygı oluşturabilir. Diş hekimi ziyareti çocuk için doğal ve olumlu bir deneyim olarak sunulmalıdır. Genellikle çocuklarda 6 ayda bir diş kontrolü önerilir. Çürük riski yüksek çocuklarda bu süren daha kısa tutulabilir” dedi. Çelikel, “Çocuklarda ilk diş hekimi muayenesi için ağrıyı beklemek doğru değildir. En ideal zaman, ilk dişin çıkmasıyla başlayan dönemdir. Erken yaşta kazanılan doğru alışkanlıklar, çocukların hayat boyu sağlıklı dişlere sahip olmasını sağlar. Diş hekimi korkusu değil, diş sağlığı alışkanlığı kazandırmak bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

+90 (553) 313 94 23