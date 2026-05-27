Diş sağlığı bozuk olan çocukların muayenesi tam anlamıyla büyük sorun diyenler işte çözümü burada

İlk diş hekimi ziyaretinin kısa, sakin ve olumlu geçmesi gerektiğini belirten Çelikel, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Çocukları korkutacak ifadelerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Çelikel, “İğne yapmayacak, acımayacak gibi cümleler kurulmamalı. Çünkü bu ifadeler çocukta henüz korku yokken bile kaygı oluşturabilir. Diş hekimi ziyareti çocuk için doğal ve olumlu bir deneyim olarak sunulmalıdır. Genellikle çocuklarda 6 ayda bir diş kontrolü önerilir. Çürük riski yüksek çocuklarda bu süren daha kısa tutulabilir” dedi. Çelikel, “Çocuklarda ilk diş hekimi muayenesi için ağrıyı beklemek doğru değildir. En ideal zaman, ilk dişin çıkmasıyla başlayan dönemdir. Erken yaşta kazanılan doğru alışkanlıklar, çocukların hayat boyu sağlıklı dişlere sahip olmasını sağlar. Diş hekimi korkusu değil, diş sağlığı alışkanlığı kazandırmak bizim elimizde” ifadelerini kullandı.