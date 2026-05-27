Diş sağlığı bozuk olan çocukların muayenesi tam anlamıyla büyük sorun diyenler işte çözümü burada

Erken yaşta yapılan kontrollerin birçok sorunun önüne geçtiğini vurgulayan Çelikel, “Koruyucu hekimlik, tedaviden çok daha kolay ve konforludur. Düzenli kontroller sayesinde çürük oluşmadan önlem alınabilir, yanlış beslenme alışkanlıkları düzeltilebilir ve biberon çürüğü gibi problemler engellenebilir. Süt dişleri geçici olmasına rağmen büyük önem taşır. Bu dişler çocuğun rahat beslenmesine yardımcı olur. Konuşma gelişimini destekler ve daimi dişler için yer tutucu görevi görür” ifadelerini kullandı. Süt dişlerinde oluşan çürüklerin yalnızca geçici bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Çelikel, “Süt dişlerindeki çürükler ağrı ve enfeksiyona yol açabilir. Ayrıca alttan gelecek daimi dişleri de olumsuz etkileyebilir. Erken çekilen süt dişleri ise ilerleyen dönemde diş diziliminde bozukluklara neden olabilir” diye konuştu.