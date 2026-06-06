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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...

Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı detaylarıyla birlikte açıkladı. Yaz meyvelerinden tutun da birçok noktaya kadar tüm bilgileri mutlaka incelemelisiniz.

#1
Foto - Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yaz aylarında su yerine çay ve kahve tüketilip sıvı ihtiyacının karşıladığını düşünmenin yanlış bir alışkanlık olduğunu anlatarak, "Yeterli su tüketilmemesi, ağır yemeklerin tercih edilmesi, kontrolsüz meyve tüketimi ve yanlış içecek seçimleri hem kilo kontrolünü zorlaştırır hem de çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir" dedi.

#2
Foto - Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...

Havaların ısınmasıyla birlikte besin zehirlenmeleri arttı. Sıcak yaz günlerinde su yerine çay veya kahve tüketimi de vücudu olumsuz etkiliyor. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Su yerine çay ve kahve tüketmek sıvı ihtiyacını artırabiliyor" Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudun daha fazla sıvı ve elektrolit kaybettiğini ifade eden Gündüz, "Artan sıcakların etkisiyle vücudun su ihtiyacı yükseliyor. Kaybedilen sıvının yerine konulması için düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Bireylerin yaptığı en büyük hatalardan biri ise su yerine çay ve kahve tüketmek. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz. Aksine vücudun sıvı ihtiyacını daha da artırabilir" diye konuştu.

#3
Foto - Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...

Yaz aylarında beslenme alışkanlıklarının da mevsime uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Gündüz, "Kızartma ve kavurma gibi ağır yemekler yerine zeytinyağlı sebze yemekleri, soğuk çorbalar ve tahıllı salatalar tercih edilmeli. Sıcak havalarda tüketilen ağır yemekler sindirim sistemi üzerinde yük oluştururken, bazı kardiyovasküler sorunların da tetiklenmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...

Yaz meyvelerinin vitamin ve mineral açısından değerli olduğunu ancak porsiyon kontrolünün unutulmaması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Çisem Gündüz, "İncir, üzüm, kavun ve karpuz yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Ancak bu meyvelerin glisemik indeksleri yüksektir. Özellikle diyabet hastalarının tüketim miktarlarına dikkat etmesi gerekir. Sağlıklı bireylerde günlük meyve tüketimi kadınlarda ortalama iki, erkeklerde ise üç porsiyonu geçmemelidir" dedi.

#5
Foto - Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...

Yüksek sıcaklıkların gıda güvenliği açısından da risk oluşturduğunu belirten Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, daha sonra şunları söyledi: "Et, tavuk, balık, yumurta ve süt gibi çabuk bozulan besinlerin açıkta bekletilmesi ciddi besin zehirlenmelerine yol açabilir. Yaz aylarında özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerde saklama şartlarına dikkat edilmeli. Sıcak havalarda serinlemek amacıyla asitli ve şekerli içeceklere yönelmekte sakıncalı. Bu tür içecekler hem gereksiz kalori alımına neden oluyor hem de sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun yerine soğutulmuş bitki çayları, maden suyu ve su bazlı içecekler tercih edilebilir. Böylece hem sıvı hem de elektrolit dengesi daha sağlıklı şekilde korunabilir." Öte yandan, Gündüz, yaz aylarında sağlıklı kalmanın temelinde yeterli su tüketimi, hafif beslenme, porsiyon kontrolü ve güvenli gıda tüketiminin yer aldığını sözlerine ekledi.

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