Uzman isim yazın yapılan en büyük hatayı açıkladı! Besin zehirlenmesine dikkat...

Havaların ısınmasıyla birlikte besin zehirlenmeleri arttı. Sıcak yaz günlerinde su yerine çay veya kahve tüketimi de vücudu olumsuz etkiliyor. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Su yerine çay ve kahve tüketmek sıvı ihtiyacını artırabiliyor" Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudun daha fazla sıvı ve elektrolit kaybettiğini ifade eden Gündüz, "Artan sıcakların etkisiyle vücudun su ihtiyacı yükseliyor. Kaybedilen sıvının yerine konulması için düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Bireylerin yaptığı en büyük hatalardan biri ise su yerine çay ve kahve tüketmek. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz. Aksine vücudun sıvı ihtiyacını daha da artırabilir" diye konuştu.