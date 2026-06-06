İsrail basınından Erdoğan itirafı: Trump'ı ikna etti, İran planı çöktü

İsrail basınında yer alan dikkat çekici bir iddia, Ankara'nın bölgesel dengelerdeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran yönetimine karşı bazı Kürt grupların silahlandırılmasını içeren gizli plan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu uygulanamadı.

Haberde, İsrail'in İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirmeyi hedeflediği öne sürüldü. Planın, ABD askerlerinin doğrudan İran topraklarına girmesini gerektirmeyeceği için Washington yönetimince kabul göreceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Plan Türkiye'ye sızdırıldı iddiası

İsrail basınına göre söz konusu plan, Beyaz Saray'daki bazı yetkililer tarafından Türkiye'ye sızdırıldı. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelerden haberdar olduktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek planın uygulanmaması yönünde girişimde bulundu.

Haberde, İsrail kaynaklarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i bilgi sızdırmakla suçladığı belirtilirken, Vance'in özel asistanı ve basın sekreteri Luke Schroeder'in bu suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Kürt gruplara silah ve hava desteği

İddialara göre plan kapsamında İsrail, İran muhalifi Kürt gruplara yalnızca silah desteği vermeyecek, aynı zamanda bölgede uçuşa yasak alan oluşturarak İran güçlerine karşı hava desteği de sağlayacaktı.

Jerusalem Post'un haberinde, Gazze'de Hamas'tan ve Lübnan'da Hizbullah'tan ele geçirilen bazı silahların da bu gruplara verilmesinin değerlendirildiği öne sürüldü.

Hayman daha önce de anlatmıştı

İddialar, eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme getirdi.

ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuşan Hayman, İsrail'in İran'da rejim değişikliğini hedefleyen çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını ileri sürmüş, İran muhalifi Kürt grupların silahlandırılması planının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı ikna etmesi sonucu başarısız olduğunu iddia etmişti.

Hayman ayrıca, İran'da merkezi yönetimi zayıflatmaya yönelik farklı stratejilerin değerlendirildiğini ve bu kapsamda çeşitli muhalif unsurların desteklenmesinin gündeme geldiğini öne sürmüştü.

Bölgesel dengelerde kritik rol

İsrail basınında yer alan iddialar resmî makamlar tarafından doğrulanmazken, haberlerde Türkiye'nin bölgesel gelişmeler üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Özellikle Ankara'nın hem Washington hem de bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomatik temasların, İran'a yönelik bazı planların hayata geçirilmesini engellediği değerlendirmesi yapıldı.

İddiaların doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş değil. Ancak İsrail basınında peş peşe gelen haberler, İran'a yönelik gizli operasyon planlarının ve bölgesel güç mücadelesinin perde arkasındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.